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鑽石投資兩檔基金 終止募集

經濟日報／ 記者謝柏宏齊瑞甄／台北報導
鑽石投資董事長楊泮池。聯合報系資料照
鑽石投資董事長楊泮池。聯合報系資料照

國內唯一永續型創投鑽石投資（6901）公司昨（23）日公告，旗下兩檔創投基金「鑽石一號」與「鑽石高新」將終止對外募資，主要基於國際投資策略考量，將與母公司鑽石投資整合，本案已經鑽石生技投資12月23日董事會決議通過。

鑽石投資公告，鑽石一號投資、與鑽石高新投資是鑽石投資上市募集資金40億元而成立的兩家100%子公司，其中20億元成立「鑽石一號」基金，另外20億元成立「鑽石高新」基金，兩檔基金都邀請壽險與基金參與投資，並獲得富邦人壽與台新人壽兩家公司通過投資。

富邦金控、台新金控昨天分別代子公司富邦人壽及台新人壽公告，終止「鑽石一號」與「鑽石高新」兩家公司現金增資投資案的募資，其中台新人壽對兩家公司投資金額都不超過2.9億元，富邦人壽對兩家公司投資金額都不超過10億元。

台新金控總經理林維俊表示，終止原因是因鑽石停止募資，投資被動終止執行。台新人壽今年10月22日董事會已決議投資鑽石投資要新募集的基金，目前因鑽石投資暫停募資，因此台新壽也停止這項投資。林維俊說，以前已投入鑽石的投資不變，鑽石投資本來說要再新募集一檔基金，內部評估要投資，現在說不募資了，所以就不投，本來要投的金額現都取消。

鑽石投資說明，由於「鑽石一號」與「鑽石高新」兩檔基金都不是永續型創投基金，因鑽石投資成立宗旨是希望對海內外投資的生技案，能不受創投八年投資期限的限制，加上國內壽險業相關法規對海外生技投資有愈來愈嚴格趨勢，鑽石投資擔心未來壽險業參與的任何一項生技投資案，容易受到相關法規限制。

鑽石投資說明，基於國際投資策略考量，決定讓鑽石一號與鑽石高新兩家子公司停止對外募資，後續要讓兩家子公司與母公司的資金予以整併，讓母公司有更大的永續型創投基金，積極投入海內外更大型的生技案。

創投基金 台新金控

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