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第3季國銀員工獲利貢獻度大洗牌 這家銀行員工最會賺

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行。圖／本報系資料照片
中央銀行。圖／本報系資料照片

國銀員工獲利貢獻度重新洗牌。中央銀行23日公布第3季國銀營運績效季報，全體國銀員工平均貢獻度為279.6萬元，較去年同期的255.5萬元，成長近一成、約9.42%。央行資料顯示，今年第2季排名第三的京城銀行，第3季以669.1萬元，成為「最會賺」的國銀員工，外商匯豐銀行以及上海商銀則是以598.4萬元與575.2萬元，分居亞軍與季軍。

金管會先前公布，今年前三季國銀稅前盈餘4,206.8億元，創歷年同期新高，年增達393.4億元或10.3％，國銀獲利成績亮眼。根據央行每季公布的國銀營運績效季報，若排除性質較為特殊的中國輸出入銀行，與專注企業金融的花旗（台灣）銀行，今年第3季國銀員工獲利貢獻前五大，依序為京城銀行、匯豐（台灣）銀行、上海商銀、兆豐銀行與台灣銀行。

與第2季比一比，擅長財務操作的京城銀，員工貢獻度從第三名進步至第一名，金額也從576.4萬元增至669.1萬元，季增93萬元。匯豐銀行則是從第四名前進至第二名，金額從539.8元成長至598.4萬元，季增59萬元。

長期以來經營「小而美」的上海銀自上季冠軍滑落至第三名，員工貢獻度從706.2萬元大舉滑落至575.2萬元，減少131萬元。

公股龍頭兆豐銀行從第二名滑落至第四名，金額自629萬元跌至561.9萬元，季減67萬元；台灣銀行上季排名第六，第3季擠入前五，金額由381.4萬元增長至462.2萬元，季增80.8萬元。

第3季員工貢獻度名列前茅的銀行還有國泰世華銀行、台北富邦銀行、中國信託銀行、第一銀行與玉山銀行；國泰世華每位員工平均貢獻444.7萬元的獲利，台北富邦銀行為424.7萬元，中國信託則是402.8萬元。

排名第九的是第一銀行，員工獲利貢獻364.7萬元，超前玉山銀行的361.1萬元。

兆豐銀行 玉山銀行

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