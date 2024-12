國泰金連7年入選道瓊永續指數「世界指數」成分股

國際最具公信力的企業永續評比「道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices,簡稱DJSI)」23日公布2024年指數成分股,國泰金(2882)不僅連續七年入選最高等級「道瓊世界指數」成分股,亦持續十年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股,再度蟬聯雙榜殊榮,顯見國泰金控於永續治理的績效卓著,備受國際肯定。

國泰金控在企業營運上不斷追求永續競爭力,將ESG議題納入營運與投資決策過程,致力接軌世界級的永續標章,具體成果反映在今年DJSI經濟、環境、社會三個面向。觀察今年21項評選項目,國泰金控總得分表現,躋身全球保險業前2%(即PR 98),於透明度與揭露、稅務策略、人權、普惠金融等7個項目獲得滿分,其餘氣候策略、永續金融、勞動實踐指標、人力資本發展、資訊安全等項目亦名列前茅。

「氣候、健康、培力」一直是國泰永續策略發展三大主軸,聚焦永續長期發展目標與作為,將永續精神融入營運與各項服務。第一主軸在「氣候」議題上,國泰積極與金融價值鏈中的利害關係人溝通及合作,鼓勵台灣企業重視ESG及提升氣候韌性,連續兩年獲國際倡議「投資人議程」發布之「投資人氣候行動計畫」(ICAPs),列為全球最佳實踐典範案例之一;國泰也積極推動再生能源,是台灣首家承作太陽能與離岸風電融資的銀行,近日國泰人壽攜手子公司國泰電業,以不逾273億新台幣之金額共同投資沃旭大彰化西北離岸風場50%股權,該風場裝置容量約583MW,為國內壽險業最大風電投資案。

此外,國泰金控前瞻氣候趨勢積極參與國際重要氣候論壇,自2021年開始與世界氣候基金會(World Climate Foundation,WCF)合作,首度參與格拉斯哥COP26後,2022年獨家直播埃及COP27周邊關鍵會議「世界氣候峰會」,國泰金控董事長蔡宏圖獲邀擔任峰會講者,成為13年來首位來自台灣的開講者,2023年雙方進一步締結為全球首家策略夥伴,總經理李長庚更連續兩年受邀出席杜拜COP28、亞塞拜然COP29的周邊論壇「世界氣候峰會」,從亞洲觀點參與全球氣候討論,展現國泰金控在國際氣候金融的影響力,同時亦參與亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)、氣候行動100+、RE100、Nature Action 100等國際倡議廣受肯定,顯見國泰在永續金融領域,議合成果豐碩。

第二主軸在「健康」議題上,國泰金控擁有保險、銀行、資產管理等業務,管理資產超過4,000億美元(約新台幣12兆元),服務達63%的台灣民眾,有責任提供適合不同族群的金融商品與服務,健全個人財務體質提升財務健康,並持續強化資訊安全、防範金融詐騙和提升弱勢保護措施,擴大金融教育工具與管道,提升大眾與弱勢族群的金融素養,促進民眾進行正確的財務決策,成為普惠金融標竿企業。國泰金控暨子公司全力阻詐不遺餘力,除攜手刑事局簽署「金融治安風險聯防合作意向書」,建立金融詐騙偵測模型外,也攜手金融同業進行「聯邦學習防詐實證計畫」,解決金融業在樣態同步及偵測上的時效痛點,期待公私協力拉起阻詐防線,打造「金融治安守護網」,全力防護台灣民眾資產。

第三主軸在「培力」議題上,則從「職場培力」與「社會培力」二方面著手,致力賦能員工、青年、女性、弱勢族群等多元群體。國泰金控採行「Place for all」核心理念,打造DEI(Diversity, equity, and inclusion)小鎮,透過「多元包容」、「彈性配速」措施,支持員工不同人生階段的多元角色,並重視員工福祉與身心健康,建立多元、公平、共融友善職場環境,今年更入選《富比世》「2024全球最佳雇主排行」,為國內唯一登百大企業,一舉拿下歷年台灣最佳成績。國泰持續深耕青年與女性培力,與台灣財經素養教育推廣協會共同開設「高中財經素養課程」,台灣影響力投資協會推動「影響力投資校園巡迴」,帶領青年提升財經素養、認識影響力投資;支持Lead for Taiwan推動思辨教育普及化,並與國際氣候發展智庫合作辦理氣候變遷青年論壇,協助青年拓展國際視野、獨立思辨、重視永續與創新創業能力。國泰支持「女科技人學會」、「台灣女董事協會」等性別平權倡議論壇,並參與美國在臺協會、經濟部中小及新創企業署所推出的「AWE女性創業加速器」,希望支持女性在多元角色活出自信、兼顧理想。

國泰金控持續在環境、社會、治理發揮正向影響力,從參與國際倡議、自身營運、低碳投融資及商品服務等,從上到下積極推動,並善用金融核心職能發揮影響力,帶動台灣產業一起轉型,繼續朝向典範金融機構目標邁進,成就更多永續可能性。