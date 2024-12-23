國泰金連7年入選道瓊永續指數「世界指數」成分股

國際最具公信力的企業永續評比「道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，簡稱DJSI）」23日公布2024年指數成分股，國泰金（2882）不僅連續七年入選最高等級「道瓊世界指數」成分股，亦持續十年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，再度蟬聯雙榜殊榮，顯見國泰金控於永續治理的績效卓著，備受國際肯定。

國泰金控在企業營運上不斷追求永續競爭力，將ESG議題納入營運與投資決策過程，致力接軌世界級的永續標章，具體成果反映在今年DJSI經濟、環境、社會三個面向。觀察今年21項評選項目，國泰金控總得分表現，躋身全球保險業前2%（即PR 98），於透明度與揭露、稅務策略、人權、普惠金融等7個項目獲得滿分，其餘氣候策略、永續金融、勞動實踐指標、人力資本發展、資訊安全等項目亦名列前茅。

「氣候、健康、培力」一直是國泰永續策略發展三大主軸，聚焦永續長期發展目標與作為，將永續精神融入營運與各項服務。第一主軸在「氣候」議題上，國泰積極與金融價值鏈中的利害關係人溝通及合作，鼓勵台灣企業重視ESG及提升氣候韌性，連續兩年獲國際倡議「投資人議程」發布之「投資人氣候行動計畫」（ICAPs），列為全球最佳實踐典範案例之一；國泰也積極推動再生能源，是台灣首家承作太陽能與離岸風電融資的銀行，近日國泰人壽攜手子公司國泰電業，以不逾273億新台幣之金額共同投資沃旭大彰化西北離岸風場50%股權，該風場裝置容量約583MW，為國內壽險業最大風電投資案。

此外，國泰金控前瞻氣候趨勢積極參與國際重要氣候論壇，自2021年開始與世界氣候基金會（World Climate Foundation，WCF）合作，首度參與格拉斯哥COP26後，2022年獨家直播埃及COP27周邊關鍵會議「世界氣候峰會」，國泰金控董事長蔡宏圖獲邀擔任峰會講者，成為13年來首位來自台灣的開講者，2023年雙方進一步締結為全球首家策略夥伴，總經理李長庚更連續兩年受邀出席杜拜COP28、亞塞拜然COP29的周邊論壇「世界氣候峰會」，從亞洲觀點參與全球氣候討論，展現國泰金控在國際氣候金融的影響力，同時亦參與亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）、氣候行動100+、RE100、Nature Action 100等國際倡議廣受肯定，顯見國泰在永續金融領域，議合成果豐碩。

第二主軸在「健康」議題上，國泰金控擁有保險、銀行、資產管理等業務，管理資產超過4,000億美元（約新台幣12兆元），服務達63%的台灣民眾，有責任提供適合不同族群的金融商品與服務，健全個人財務體質提升財務健康，並持續強化資訊安全、防範金融詐騙和提升弱勢保護措施，擴大金融教育工具與管道，提升大眾與弱勢族群的金融素養，促進民眾進行正確的財務決策，成為普惠金融標竿企業。國泰金控暨子公司全力阻詐不遺餘力，除攜手刑事局簽署「金融治安風險聯防合作意向書」，建立金融詐騙偵測模型外，也攜手金融同業進行「聯邦學習防詐實證計畫」，解決金融業在樣態同步及偵測上的時效痛點，期待公私協力拉起阻詐防線，打造「金融治安守護網」，全力防護台灣民眾資產。

第三主軸在「培力」議題上，則從「職場培力」與「社會培力」二方面著手，致力賦能員工、青年、女性、弱勢族群等多元群體。國泰金控採行「Place for all」核心理念，打造DEI（Diversity, equity, and inclusion）小鎮，透過「多元包容」、「彈性配速」措施，支持員工不同人生階段的多元角色，並重視員工福祉與身心健康，建立多元、公平、共融友善職場環境，今年更入選《富比世》「2024全球最佳雇主排行」，為國內唯一登百大企業，一舉拿下歷年台灣最佳成績。國泰持續深耕青年與女性培力，與台灣財經素養教育推廣協會共同開設「高中財經素養課程」，台灣影響力投資協會推動「影響力投資校園巡迴」，帶領青年提升財經素養、認識影響力投資；支持Lead for Taiwan推動思辨教育普及化，並與國際氣候發展智庫合作辦理氣候變遷青年論壇，協助青年拓展國際視野、獨立思辨、重視永續與創新創業能力。國泰支持「女科技人學會」、「台灣女董事協會」等性別平權倡議論壇，並參與美國在臺協會、經濟部中小及新創企業署所推出的「AWE女性創業加速器」，希望支持女性在多元角色活出自信、兼顧理想。

國泰金控持續在環境、社會、治理發揮正向影響力，從參與國際倡議、自身營運、低碳投融資及商品服務等，從上到下積極推動，並善用金融核心職能發揮影響力，帶動台灣產業一起轉型，繼續朝向典範金融機構目標邁進，成就更多永續可能性。