兆豐證券暨期貨論壇剖析全球經濟趨勢 靈活策略迎2025變局

隨著美國大選塵埃落定，全球局勢與台灣市場前景充滿不確定性，投資策略靈活調整尤為重要。為協助投資人洞悉市場脈動，迎接2025新政局，兆豐證券暨兆豐期貨於12月23日在張榮發基金會國際會議中心舉辦「預見利多題材，精準投資布局」2025投資趨勢論壇，包括今周刊董事長謝金河、台經院景氣預測中心主任孫明德，以及兆豐投顧與兆豐期貨專業經理人等多位重量級專家，深入剖析全球經濟局勢與投資機會。此次論壇吸引數百位投資人現場參與，線上直播亦反應熱烈，展現投資人對市場趨勢的高度關注。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君在致詞中提到，舉辦論壇的目的就是為了幫助投資人做好迎接2025年市場變動的準備，全球經濟環境的不確定性增加，地緣政治、關稅政策及利率走勢等多重因素將持續影響全球市場，面對環境的變局，唯有掌握趨勢及風險，才能在變化中發現機會。兆豐證券、兆豐期貨、兆豐投顧將持續為客戶提供專業、全面的投資服務，以及適時舉辦類似的投資講座，為投資人提供最便利的理財服務，以及最新的市場洞察。

全球經濟韌性復甦 台灣「內穩外溫」

台經院景氣預測中心主任孫明德在論壇中指出，儘管美中經濟仍面臨挑戰，歐洲、日本經濟仍可望回溫，新興市場如東南亞與南亞經濟表現將優於2024年。全球經濟成長速度預計與2024年持平，展現強韌復甦力道。另外，在美歐降息循環的帶動下，全球消費與投資動能增強，全球貿易擴張也將助益台灣出口與民間投資提升。

此外，穩定的內需消費進一步支撐經濟成長，使台灣呈現「內穩外溫」的經濟格局，為未來發展注入正向動力。

AI驅動增長 降息助力反彈 挑戰與機遇並存

兆豐投顧專業副總黃國偉則提到，2025年台股將擺脫全球經濟衰退困境，惟經濟復甦仍不平衡，製造業低迷，服務業成為主要支撐。美中經濟不同步也影響整體成長。不過，台股受惠於AI浪潮，訂單強勁帶動出口與製造業回升，加上企業獲利預估成長15.7%，基本面仍具支撐。然而，在高基期下，成長速度放緩，股價評價偏高，面臨修正風險。儘管川普政策增加市場不確定性，全球降息循環及通膨控制有望利好資金面，下半年經濟回升及戰後重建需求將助益股市反彈。

2025年台股震盪預期升溫 靈活策略成投資關鍵

兆豐期貨業務經理甘明正強調，隨著2025年台股走勢預期震盪加劇，投資人需要更靈活的策略來應對市場波動。透過股期價差交易的邏輯，能有效協助投資人降低風險並提升投資報酬。甘明正進一步指出，法人動態、台幣匯率的波動、未平倉P/C比值，這些分析工具相輔相成，能為震盪市況中的投資決策提供有力支持。

展望2025：資金回流與台灣產業新契機

今周刊董事長謝金河展望2025年台灣市場，投資、出口與消費等三駕馬車都將十分健康，並且延續近幾年資金回流趨勢，未來更將有台灣錢淹天花板的資金行情推升。並預告2025年台股的表現，謝金河點名護國神山台積電扮演中樞神經的重要角色，帶動台灣發揮半導體優勢，發展多功能機器人相關商機，例如光學產業可發揮人形機器人影像辨識專業，展現產業機動性靈活優勢，並且點名金融、AI、航空與服務加值、平台經濟等利多題材。

展望未來台股市場，投資人應持續關注後續降息及AI發展前景，同時審慎檢視自身風險承受能力，適時調整投資布局並善用證券交易平台功能。兆豐證券秉持「以客為尊」服務理念，在活動現場設置互動體驗區，讓投資人親身感受智慧投資及便捷服務。在未來瞬息萬變的市場中，兆豐證券、兆豐期貨及兆豐投顧將持續優化服務，成為各位投資朋友們最值得信賴的投資夥伴，實現穩健與長遠的財富增值未來。