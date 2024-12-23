台新壽被動終止鑽石一號、鑽石高新投資案 金額2.9億元

台新金（2887）23日代旗下子公司台新人壽公告，終止「鑽石一號」與「鑽石高新」兩家公司現金增資投資案的募資，金額都是不超過2.9億元新台幣，台新金控發言人林維俊表示，終止原因是因為鑽石停止募資，投資被動終止執行。

台新人壽是在今年10月22日董事會決議要投資鑽石投資說要新募集的基金，但目前則因鑽石投資暫停募資，因此台新壽也停止了這項投資。林維俊說，以前已經投入鑽石的投資完全不變，而鑽石投資本來說要再新募集一檔基金，本來內部評估要投資，現在說不募資了，所以就不投，本來要投的金額現在都取消。

鑽石投資（6901）也公告，鑽石一號投資股份有限公司由鑽石生技投資上市募集資金新台幣40億元，其中20億元成立鑽石一號、20億元成立鑽石高新，並對外邀請壽險與基金參與投資，也已獲得富邦與台新人壽通過投資。

不過鑽石投資表示，基於國際投資策略考量，將與鑽石生技投資整合形成永續型投資較大投資規模，爰決定調整投資策略，終止對外募資，本案經鑽石生技投資12月23日董事會決議通過。