新新併最後一哩路 新光金董座魏寶生給同仁內部信曝光

新新併剩下最後一哩路，在歲末年終之際，新光金（2888）董事長魏寶生23日發出一封內部信給員工，信中提到，儘管外在環境艱難，但他表示「我要很驕傲的告訴各位，到11月為止，新光金控的合併稅後純益達到194.9億元，每股稅後純益為1.2元，這一次都有賴大家秉持著專業與堅持，幫助公司贏得了一張漂亮的成績單，更為新的一年迎來了最好的兆頭。」

魏寶生也提到新新併，他說：「與台新金控合併，這個選擇是基於雙方追求完美融合，期待擴大市場永續競爭力的長遠目標。我相信，只要結合雙方的優勢，不但將展現更強大的資本實力，進一步強化業務拓展、數位創新及客戶服務等多方綜效，更可望創造令人信賴的永續品牌價值，讓同仁們享有更多元且寬廣的揮灑空間。」

他也肯定新光的每一位員工都是公司最珍貴的瑰寶，魏寶生在信中也說想向各位訴說心底話，「我們一路都抱持著相互理解、敞開心扉的態度誠心溝通，相信大家都能感受到公司的真心實意，並認同這樣的規劃與安排。」

魏寶生接著強調，他能體會員工的心情，也誠摯感謝大家的肯定與支持，共同朝著更璀璨的未來邁進。最後再次感謝每一位支持公司與堅守崗位的同仁，也提前向同仁拜年。