誠美材總經理遭外商聲稱欠款未還 公司聲明：不實指控

誠美材（4960）23日針對總經理連巍鐘被指控積欠港商金石信託250萬美元一事發出聲明澄清，強調，「本公司總經理連巍鐘與港商金石信託債務事項，連巍鐘總經理表示此為不實之指控」。

誠美材聲明表示，「本公司已於12月10日完成聯貸簽約，公司營收雖然在今年面臨客戶關廠轉換跑道的挑戰，然在產品線大幅調整後，成果已顯現，第三季毛利達兩年來新高，明年高值化產品營收比重目標可望朝倍數成長」。

誠美材強調，「目前更積極拓展在半導體高階封裝製程之應用材料，產品已進入送樣驗證階段，近期亦有機會為本公司帶來收益，回饋投資人之長期支持」。

誠美材今年經營權剛剛落幕，卻傳出總經理連巍鐘拖欠港商金石信託250萬美元（折合新台幣8,100萬元）未還的爭議事件，外商透過律師跨海追討；委任律師除在上周五向法院提起返還借款訴訟外，23日下午則向金管會證期局陳情，呼籲主管機關介入調查。

委任律師葉建偉指出，連巍鐘在去年年初向金石信託借款250萬美元，事隔一年卻未還款，上周五已經具狀向新竹地方法院提告，向連巍鐘提起返還借款訴訟，要求連巍鐘儘速履行還款義務。

針對律師的指控，誠美材則是發出書面聲明澄清，強調有關總經理連巍鐘與港商金石信託債務事項，連巍鐘表示此為不實之指控；同時表示，目前更積極拓展在半導體高階封裝製程之應用材料，產品已進入送樣驗證階段，近期有機會為公司帶來收益。