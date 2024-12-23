樂天銀持續衝刺法金業務 估2026年有增資需求

國票金今天表示，轉投資的純網銀樂天國際銀行，因為個人放款與企業聯貸案參貸規模持續成長，樂天銀的存放比從8月底49.6%提升到11月底的51.8%，未來優先衝刺法人業務，評估2026年可能有增資需求。

國票金控今天下午舉行線上法說會，由國票金總經理陳冠舟主持。

陳冠舟表示，國票金今年1到11月稅後淨利20億1256萬元，年增9.14%，每股盈餘（EPS）為0.57元，子公司國際票券及國票證券獲利皆呈年增，國票創投因基期因素呈現年減，轉投資的國旺租賃因中國景氣不佳，獲利也呈衰退。

陳冠舟指出，國票金今年設立國票金租賃公司，對國票授信客戶資源以及綠能融資業務延伸發展，已正式開展授信業務，今年可望達成損益兩平，小幅獲利。

外界關注純網銀樂天銀的營運狀況，截至11月底，樂天銀目前存款347.64億元，放款為180.12億元，戶數達26萬4125戶，累計稅前虧損為6.68億元。

國票金說明，由於主管機關開放網銀線下作業服務，樂天銀持續爭取聯貸案參貸業務，並積極辦理企業貸款業務，以提升法人存款及放款餘額，一方面提升利差，同時加速提高存放比，有助於縮短未來損益兩平期間。

國票金主管指出，樂天銀存放比從去年底約27.7%，今年11月底存放比已提升到51.8%。未來樂天銀業務將偏重法人相關業務，也會跟各法人策略聯盟，讓國內生態圈更加完整。

樂天銀是否可能試辦房貸業務，國票金指出，主管機關未來朝向開放方向，既有銀行核准業務就可以不用試辦、可直接開辦，因此房貸業務自然也是未來可能方向，但規劃上以法人業務為優先，畢竟國票金具備法金優勢。

獲客方面，國票金指出，樂天銀除了提升自營運的獲客通路效率外，也持續經營其他多元獲客通路，也跟悠遊付、街口支付、基富通、明台產險、可樂旅遊等公司異業合作，力拚擴大客戶規模。

外界關切樂天銀明年是否有增資需求，國票金指出，依法規如果累計虧損達100億元資本額的1/3時，須辦理增資，截至今年第3季樂天銀累計虧損為21億元，預期明年還不會達到1/3水準，但後年有增資可能，期望虧損逐漸減少，盡快達到損益兩平，增資時程就可以延後。

法人關注國票金股利政策，國票金強調，歷年都維持穩定的配發率，大約70%到75%，但實際狀況還要等董事會召開後才會確認。