3大融資租賃公司納管金保法 金管會拚明年中完成

為避免融資租賃公司成詐騙溫床，立委呼籲金管會納管訂定明確時間表。金管會副主委陳彥良今天表示持續與業者溝通，預計明年中將3家資本額達一定規模以上的上市櫃融資租賃公司正式納入金保法適用範圍。

立法院財政委員會今天邀財政部長莊翠雲及金管會主委彭金隆專題報告並備質詢，因莊翠雲及彭金隆請假，由財政部次長阮清華及陳彥良列席。朝野立委質詢關注打詐及融資租賃業納管進度。

民進黨立委王世堅質詢指出，金管會明年鎖定國銀、信合社、專營電支機構及虛擬資產業者辦理防詐專案金檢，專案金檢對象應擴大納入券商，金管會檢查局副局長賴欣國表示，檢查局將來會將此納入規劃。

國民黨立委顏寬恒關注投資詐騙氾濫，陳彥良提到，過往蒐報網路投資詐騙廣告，金管會採一天通報1次，由證交所通報金管會、再向警政單位通報下架，現在改為一天通報3次，且由周邊單位循各時段將最新問題廣告通報證交所，證交所彙整後直接通報警政單位，加速效率。

刑事局日前發現，一名林姓男子成立融資公司與詐團分工，待詐騙被害人遭騙光積蓄後，即慫恿抵押房地產借款，林男並從中收取高額服務費，數十名被害人遭騙走貸款逾新台幣3億元。民眾黨立委黃珊珊在財委會關注此事，要求金管會應訂定融資租賃公司納管時間表。

銀行公會理事長暨兆豐金董事長董瑞斌表示，銀行公會委外研究融資租賃專法，委外單位最近應快提出期中報告，希望今年12月底前至少提交一版本。

陳彥良表示，待先看見委外專法研究報告，再進行後續研議，金管會將採將資本額達一定規模以上的上市櫃融資租賃公司納入金保法先行，他也強調，金管會不可能被摸頭、研議進度沒有停止，還在持續與預定首波被納管金保法的融資租賃業者溝通中。

陳彥良指出，與業者達成共識後，要進行法規預告及公聽會程序，若一切順利，預計明年中將3家資本額達一定規模以上的上市櫃融資租賃公司正式納入金保法適用範圍。

為防範詐騙，兆豐銀行近日攜手詮力科技推出「68017」簡碼簡訊服務，為首家採用簡碼簡訊的銀行。陳彥良今天在財委會答詢提到，會在銀行公會等各地鼓勵所有銀行業響應。

董瑞斌表示，加入簡碼簡訊服務牽涉費用問題，他希望透過銀行公會與3大電信業者洽談一個更好的deal（交易）。