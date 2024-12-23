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年終保單盤點！台灣人壽籲善用「雙十、雙壽險」

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
為自己和家人完備好險，台灣人壽建議三明治族善用「雙十、雙壽險」投保策略。台灣人壽／提供
為自己和家人完備好險，台灣人壽建議三明治族善用「雙十、雙壽險」投保策略。台灣人壽／提供

年終盤點，別忘了為自己和家人完備好險。中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）建議三明治族，善用「雙十、雙壽險」投保策略，也就是保額可支應未來「十年」家庭生活開支，年繳保費則為年收入「十分之一」；同時透過「定期壽險」搭配「小額終身壽險」，用低保費創造高保障。

高齡化、少子化大幅改變臺灣人口結構，青壯世代上有老、下有小成為「三明治族」，背負雙重扶養壓力更須完備保險保障，台灣人壽提供「雙十、雙壽險」策略：首先投保額度至少要能支應扶養人數未來「十年」的生活消費支出，同時年繳保費控制在年收入「十分之一」以下，以「定期壽險」搭配「小額終身壽險」，讓低保費也能有高保障，再依人生階段風險變化，定時檢視、逐步調高投保額度，才能因應突發意外衝擊，避免經濟來源中斷造成家庭財務缺口，幫助家人維持基本生活。

台灣人壽力挺「普惠金融」，2021年起攜手「基富通」好好退休–保障型保險商品平台，以優惠費率提供民眾網路投保定期壽險、小額終老、重大疾病險、微型保險等多元商品，滿足家庭基本保障需求，連續四年總保費收入稱冠平台，尤以「定期壽險」和「小額終身壽險」最受青睞，顯示台灣人壽創新網投商品、體貼客戶需求深受肯定。

根據台灣人壽統計，網路投保定期壽險的保戶，近八成(76.8%)是31至50歲「三明治族」，男性保戶占54%略高於女性(46%)；小額終身壽險因商品特性保額較低，但保費較一般壽險便宜，能以實惠的保費為家人預留保障，以31至50歲「三明治族」占最大宗(59%)，51至60歲的保戶也超過兩成(21.7%)，其中女性占51%略高於男性49%。

保費 台灣人壽保險 壽險

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