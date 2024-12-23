中華電信網路防詐API獲金融業場域驗證 共同對抗詐騙

中華電信（2412）研究院宣布，自主研發「SIM卡換發」（SIM Swap）與「終端設備狀態」（Device Status）兩款通信防詐API，成為台灣首家獲得GSMA Open Gateway國際標準認證的電信業者，並與銀行業者完成實測驗證，成為金融防詐的一大戰力。

中華電信表示，此舉彰顯中華電信在國內電信領域的領導地位，也為金融機構提供符合國際標準且全球通用的防詐技術，有效對抗詐騙威脅。

中華電信2024年6月率先加入GSMA Open Gateway倡議，與全球電信業者共同推動網路能力API的標準化發展，開放網路關鍵資訊，支撐金融防詐應用。此次自主研發的「SIM卡換發」與「終端設備狀態」API，能協助金融機構掌握SIM卡變更與設備狀態等關鍵資訊，提升交易風險判斷能力，有效預防詐騙行為，保障用戶交易安全。並在本季和臺灣企銀合作，首度成功以「SIM卡換發資訊」輔助阻詐的實測驗證，在於「FinTech Taipei 2024台北金融科技展」實際展示，成為台灣首例以網路API支援金融防詐的示範案例。透過該防詐API，臺灣企銀得以即時監測高風險交易與異常行為，顯著提升風險控管能力，為銀行與客戶共同打造更安全、更可靠的數位金融環境。

中華電信研究院院長蘇添財表示，因應國際網路能力開放API的發展趨勢，中華電信自主研發防詐API為金融產業避免防堵詐騙，通過GSMA國際標準認證則讓國內開發者得以同步應用世界級技術，也展示了通信技術與金融科技跨域整合的創新潛力。