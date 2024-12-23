集保「戶戶通平台」12月23日上線 投資人免臨櫃輕鬆申請手機存摺

為提升投資人申請手機存摺服務之便利性並提供更優質的使用體驗，集保結算所於12月23日推出「戶戶通平台」，簡化投資人申請手機存摺的流程，讓投資人不需逐一向證券商臨櫃申請轉換，透過網路一次將所持有之紙本證券存摺全數轉換為手機存摺。

集保結算所總經理陳德鄉表示，集保結算所於1917年3月推出「集保e手掌握」App，上線以來廣受投資人喜愛，其一機多摺的功能，幫助投資人對不同證券商下所持有的資產部位都能一目了然，整合多元資產及提供股務加值服務也讓集保e手掌握成為投資人資產管理的利器，目前開通戶數已達560萬戶，新開戶投資人選擇申請使用手機存摺服務的比例高達93%。

集保結算所不斷聆聽用戶聲音，汲取用戶的建議，現行大約三分之二的投資人手上仍有部分證券帳戶使用紙本存摺，未能全數整併證券資產資訊，仍需分別向各家證券商申請轉換為手機存摺，為提升申請之效率及便利性，集保結算所建置「戶戶通平台」，投資人可透過單一平台申請，將所有紙本證券存摺一次轉換為手機存摺。

「戶戶通平台」上線後，投資人只需持有有效的電子憑證（如自然人憑證或證券商下單憑證），便可在電腦或手機上登入平台，查看名下所有證券帳戶，並一站式申請手機存摺。成功申請後，投資人即可在「集保e手掌握」App中查看在各證券商的證券資產異動及庫存資訊，實現更輕鬆快速的資產整合與管理。

「戶戶通平台」的推出，將進一步提升投資人在資產管理數位化的便利性，同時有效減少市場上紙本存摺的印製成本，積極落實ESG永續發展政策。集保結算所期望藉由「戶戶通平台」，讓更多投資人能夠享有更簡單的金融科技服務體驗，並提升整體證券市場的運作效率，未來也將繼續推動更多數位化服務，致力於為投資人提供更便捷、更優質的金融體驗，並持續實踐普惠金融理念。

投資人只要簡單的2個步驟，就可以在「戶戶通平台」申請手機存摺，申請懶人包請至「集保e手掌握」推廣網頁查詢：https://epassbook.tdcc.com.tw/zh/c1.aspx