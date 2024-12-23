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101大股東擬釋股 賈永婕：新股東將經審核、不影響營運

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台北101董事長賈永婕今日出席臺東縣府攜手台北101行銷臺東鳳梨釋迦記者會。記者嚴雅芳/攝影
台北101董事長賈永婕今日出席臺東縣府攜手台北101行銷臺東鳳梨釋迦記者會。記者嚴雅芳/攝影

台北101最大單一股東、日商台灣伊藤忠計劃釋出其持股，並正與特定投資人接洽中。對此，台北101董事長賈永婕23日表示，公司已掌握相關情況，並強調釋股不會對公司營運造成影響，未來加入的新股東將經過審慎審核，確保是一個「非常好的股東」。

根據台北101的股權結構，公股銀行目前持股52.08%，民股股東持股47.92%。2018年，伊藤忠收購頂新所持有的37.2%股權，成為台北101最大單一股東。今年初，伊藤忠將5%股權轉讓予西松台灣投資，持股比例降至32%，但仍擁有5席董事。市場傳聞，伊藤忠計劃進一步釋出持股，可能由中國信託接手5%，其餘部分則尋求其他投資人購入。

賈永婕透露，釋股事宜屬公司內部機密，目前無法透露具體對象或細節，但已確認釋股時間不會在今年，她強調，無論最終接手的投資人是誰，都會經過嚴格審核，確保符合台北101的發展需求，並強調新股東的加入不會對公司營運帶來任何影響。

在營運成果方面，台北101今年全年營收可望突破60億元，今年前11月稅後純益22億餘元，累計每股稅後純益（EPS）為1.54元。

賈永婕指出，今年營運表現亮眼，預估明年仍可望持續正向增長。此外，公司計劃於明年進行40多個櫃位的重新裝潢，並完成觀景臺的改造，為台北101注入全新風貌。

台北101作為台灣地標，其股東結構調整動向備受市場關注。賈永婕強調，公司對相關規劃已有完整掌握，將持續穩定經營，維持競爭優勢。

台北101 股東

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