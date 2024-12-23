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華南永昌證券攜手華南投顧 助投資人搶先布局2025年獲利

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券與華南投顧於華南銀行總行大樓國際會議中心舉辦的 2025年投資趨勢展望會，現場氣氛活絡、討論熱切，與會來賓及投資人針對 2025 年全球總體經濟展望分享看法。(華南永昌證券/提供)
華南永昌證券與華南投顧於華南銀行總行大樓國際會議中心舉辦的 2025年投資趨勢展望會，現場氣氛活絡、討論熱切，與會來賓及投資人針對 2025 年全球總體經濟展望分享看法。(華南永昌證券/提供)

華南永昌證券與華南投顧攜手台灣經濟研究院院長張建一，12月23日舉辦「2025 年投資趨勢展望會」，為投資人解析未來投資藍圖，共同探索金蛇年的投資商機。

台股近日於22,000至23,500點之間遊走，逢第4季起進入電子業旺季，預期美系供應鏈拉貨動能強勁，相關預估均樂觀指向今明年台股企業獲利成長率皆可達二位數；同時在美國川普上台後將祭出高關稅措施，可能導致美國的通膨升溫，進而讓聯準會降息幅度收斂，法人普遍對股市抱以審慎樂觀的態度。

華南投顧表示：美國大選順利落幕，由共和黨完全執政，川普交易延燒，通膨預期令美債殖利率攀高、壓抑風險偏好。隨著美股季財報陸續開出，微軟、Alphabet、Meta、Amazon 等科技巨擘雲端業務皆出現大幅成長、年增二至三成，強勁的營運將有助於對 AI、資料中心基礎建設的持續投入，以維持競爭優勢。

至於台灣的經濟狀況，我國9月景氣對策信號減少5分至34 分的黃紅燈，主因傳產外銷動能趨疲與高基期因素，所幸領先及同時指標仍為上升，顯示國內景氣維持成長態勢。隨 AI應用持續拓展，有望帶動國內電子及資通產品需求暢旺，加上歐美年底採購旺季的備貨需求，應有助出口動能延續。未來國內半導體廠商仍積極擴增先進製程、高階封測產能，國際大廠也陸續宣布來臺設置研發或資料中心，加上企業持續投入數位與淨零轉型，台股相關產業可望持續受益。

2025年股票、債券等相關投資均有望進入新的格局，1月在川普正式上任後，今年來以 AI 為首帶動產業變化預估會持續發酵，而全球自動化、生技醫療、電動車與網通等，均有機會接棒成為明年主流。華南永昌證券深知投資成功關鍵在於前瞻性布局，此次展望會協助投資人分析全球總體經濟趨勢、捕捉產業變革脈動以及穩健規劃 2025 年投資策略。未來，華南永昌證券以及華南投顧將持續為投資人提供專業、即時的投資洞察，攜手投資人開創更豐碩的投資成果，穩健實現投資目標。

台股 美國大選

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