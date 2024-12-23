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元大銀行深耕風險管理 勇奪「菁業獎」優等獎肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行聚焦行為風險，建構多面向智能平台，獲頒菁業獎最佳風險管理獎肯定。(元大金控/提供)
元大銀行聚焦行為風險，建構多面向智能平台，獲頒菁業獎最佳風險管理獎肯定。(元大金控/提供)

堪稱金融界「奧斯卡」的「第12屆台灣傑出金融業務菁業獎」頒獎典禮於2024年12月20日盛大舉行，在各家金融機構激烈競爭下，元大銀行這次以聚焦新興風險、結合創新應用與高效率的管理平台，榮獲本屆「最佳風險管理獎」優等獎之肯定。

鑒於過去理專/行員弊案頻仍，歷年同業受裁罰金額累計高達數億元，行為風險已躍升銀行主要風險之一。面對員工不當行為所帶來的營運挑戰，元大銀行在持續深耕信用、市場等傳統風險管控之餘，更領先同業聚焦員工異常行為之新型態舞弊風險(新興風險)。

為完善行為風險管理，元大銀行結合第一道防線之客戶服務風險預警系統、AI智能異常金流查調系統、疑似不法偵測之天網模型；第二道防線的理專、存匯KYE行為風險量化模型；第三道防線之行為風險管控有效性查核等，打造出全方位智能行為風險管理平台，充分落實內部控制三道防線理念與分工，以前、中、後台層層把關各司其職，形成高效能之風險管理體系，確保銀行穩健運作與長期發展。

元大銀行智能行為風險管理平台的導入，採取多管齊下的方式，從不當銷售、挪用資產、詐欺舞弊等異常面向切入，創新思維建構多重風險量化模型，有效提升模型準確性與優化管控效率，達成嚇阻潛在行為風險與保障客戶往來權益與資產的重要目標。

透過運用大量風險管理指標、量化模型、人工智慧技術等，元大銀行將符合或觸及疑似異常態樣之眾多個案(行員或客戶)，進行風險分級或排序，並施以不同強度的查調方式，差異化管理潛在行為風險。以理財專員KYE模型為例，每期須辦理查調的理財專員人數較導入前減降約99%，分行查調人力工時亦可減降約75%，大幅縮減作業成本，提升管控效率。

風險管理是元大銀行永續經營的DNA，面對異常行為態樣的不斷變化，元大銀行持續深化對風險特徵的掌握與精進智能管理技術，未來亦會加大平台運用範圍與提升自動化效率，強化監控信度與效度，致力營造公平待客與守護客戶權益的優質金融環境。

元大 理專 理財專員

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