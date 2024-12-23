不動產總會：房價有五大支撐 2025年代表字「硬」

中華民國不動產聯盟總會23日召開年終記者會，理事長林正雄表示，2024年房市雖受政府政策干擾成為「最錯愕的一年」，但上有缺工缺料及綠色通膨壓力，下有剛需自住、安全換屋買盤支撐，展望2025年，聯盟總會預測房市代表字為「硬」，房市將呈「價穩量縮」格局。

不動產聯盟總會表示，今年9月下旬央行驟然實施第七波信用管制，導致今年房市呈現虎頭蛇尾，預估今年度買賣移轉棟數仍可站上35萬棟關卡，來到11年新高。

價格部分，根據信義房價統計指數，2024年第3季全國房價平均年增12.47％，與聯盟總會去年推測房價近年將上漲10~15％相去不遠。

從經濟面來看，受惠於AI需求強勁與庫存持續去化，出口可望連13紅，表現亮麗。此外全球央行掀起一波降息潮，預期降息將增加企業獲利與活絡資本市場、提升消費信心帶動民間消費支出提升，並促進企業投資意願。

展望2025年，林正雄認為房市價格具有五大支撐，一是家庭型態改變，家戶數增加之剛性需求。二，因應綠色通膨衍生之預期買盤。三、股市成長獲利投入房市置產保值。

四，未來房屋、土地供給將越來越少。五、超高屋齡時代下，對於安全住宅的急性換屋需求。

由於上述五大支撐，不動產聯盟總會預測2025房市將維持價穩量縮格局，對於2025年房市展望預測字為「硬」，包括台灣房市擁有家戶數增加與安全宅換屋需求的「房市硬底子」，消費者也懂知曉置產抗通膨的「投資硬道理」，以及不動產同業更以創新因應綠色通膨衝擊，專注於永續品質與服務展現「產業硬實力」。