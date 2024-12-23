台北101大股東伊藤忠傳釋股權、特定對象曝光 中信金回應了

台北101最大單一股東日商台灣伊藤忠23日傳出有意出脫持股，並已經在洽特定投資人接手，對此，台北101董事長賈永婕今在立法院財委會上表示，確實已有掌握，另據民進黨立委郭國文透露，伊藤忠持續處分持股，特定對象是中國信託集團，對此，中信金（2891）回應，「市場傳言不予評論」。

台北101股權結構中，公股銀行持股52.08%，民股股東則持股47.92%，而伊藤忠在2018年收購頂新持有台北101大樓的37.2%股權，就是最大單一股東，雖然今年初轉讓5%持股予西松台灣投資，持股比由37%降至32%，但在董事會中仍有5席董事。

立委郭國文今在財委會表示，伊藤忠在今年轉讓持股後，仍要持續處分持股，特定對象是中國信託，但受限於規定，可能最多只能買5%，其他持股還會找其他人買。