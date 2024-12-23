誠美材總經理疑涉誠信問題 外商委任律師跨海追討欠款

誠美材（4960）今年經營權剛剛落幕，卻爆出總經理連巍鐘拖欠港商金石信託250萬美元（折合新台幣8,100萬元）未還事件，外商因此透過律師跨海追討；委任律師除在上周五向法院提起返還借款訴訟外，23日下午則向金管會證期局陳情，呼籲主管機關介入調查。

委任律師葉建偉指出，連巍鐘在去年年初向金石信託借款250萬美元，事隔一年，卻未還款，上周五已經具狀向新竹地方法院提告，向連巍鐘提起返還借款訴訟，要求連巍鐘儘速履行還款義務。

葉建偉表示，連巍鐘身兼誠美材總經理暨財務長，負責誠美材營運，個人卻積欠高額借款，明顯個人誠信、清償能力有相當大的問題；誠美材今年前3季虧損2.36億元，營收連續四個月衰退，營運持續向下，近期還向彰化銀行等銀行團聯貸33億元，經營高層清償能力出現問題，同時，銀行團在聯貸徵審過程中，是否有考慮到公司營運狀況及總經理的債信問題，不免讓外界質疑，也恐影響到聯貸案銀行團及其廣大股東的權益。

葉建偉強調，2013年開始金管會「強化我國公司治理藍圖」，越來越重視公司治理情況下，對於專業經理人有更嚴格的規範，呼籲證期局及銀行團，應該注意連巍鐘個人債信問題是否影響公司營運及聯貸案，以維護股東及公司權益。