迎新春刷玉山信用卡 五大通路盡享最高5%回饋

隨著2025新年及春節將至，玉山銀行信用卡即日起至2025年2月12日推出「迎新春享5%」刷卡活動，卡友持玉山信用卡於指定百貨、超商超市、家飾家具、家電3C、餐飲五大通路消費滿額並登錄，最高享5%玉山e point回饋，讓卡友在採買年節禮品、除舊佈新以及親友歡聚，皆能享有愉快的支付體驗。

對於有計畫出門採購年節禮品的卡友們，使用玉山信用卡至新光三越、遠東百貨、遠東SOGO百貨消費分期不限金額最高享5%玉山e point回饋；持玉山信用卡在全聯福利中心、全家便利商店及統一超商實體門市只要消費單筆滿300元，享最高5%玉山e point回饋。若規劃除舊佈新或添購新家電，於特力屋、HOLA、IKEA等家具通路及燦坤、全國電子、神腦家電3C通路刷玉山信用卡單筆分期滿10,000元最高贈5%玉山e point點數。

新年與春節期間，玉山卡友於王品、福容大飯店、漢來美食用餐，單筆刷卡金額滿6,000元最高回饋5%玉山e point。此外，使用玉山e point點數亦可兌換7-ELEVEN咖啡、台灣大車隊搭車金及長榮航空、中華航空哩程等，即日起至2025年2月28日推出玉山e point放大點活動，其中能以68點兌換台灣大車隊100元搭車金、288點兌換生活大管家居家清潔500元優惠券等眾多商品，數量有限。同時也推薦還沒申辦過玉山信用卡的民眾，即日起至2025年1月31日，首次透過專屬連結申辦玉山Unicard正卡，且核卡30天內新增一般消費累積滿5,000元，即可獲得玉山獨家紀念行動電源，讓卡友在輕鬆購物或是歡聚的時刻，手機都保有充足的電力支持，不會錯過每一刻精彩的瞬間。

玉山表示，2025新的一年將持續陪伴卡友每一個重要時刻，建議卡友下載玉山Wallet App，輕鬆瀏覽最新信用卡優惠活動，而且可以一鍵完成活動登錄，好康優惠絕不錯過。此外，不論消費金額大小，筆筆推播，亦會提醒帳單繳款截止日，玉山Wallet讓卡友盡享玉山卡優惠與守護用卡安全。