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三商美邦與「健保快易通APP」合作推快速查詢服務

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
三商美邦與「健保快易通APP」合作推出快速查詢服務 善用健保與商保整合資訊 掌握自身醫療保障，三商美邦人壽／提供。
三商美邦與「健保快易通APP」合作推出快速查詢服務 善用健保與商保整合資訊 掌握自身醫療保障，三商美邦人壽／提供。

為便利民眾查詢健保及商業保險保障內容，健保署與國內商業保險公司合作，推出「健保協同商保—醫療保障更到位」一站式查詢服務，民眾可透過下載「全民健保行動快易通 健康存摺」App，登入「健康存摺」後，授權同意快捷登入商業保險公司之個人化專區，查詢商業保險保障內容，快速掌握自身醫療保障，三商美邦人壽表示，自11月20日起加入此項服務模式，提供保戶更便捷的查詢方式。

三商美邦人壽致力於提供保戶全方位優質的保險服務，特與健保署合作，於「健保快易通｜健康存摺」APP之「健保協同商保-醫療保障更到位」功能中設置「三商美邦人壽」保單查詢服務(詳細路徑：健保快易通APP→健康存摺→健保協同商保-醫療保障更到位→審閱個人資料傳送及使用同意書→勾選三商美邦人壽)，讓保戶在檢視自身保單或有意投保健康保險時，可透過健康存摺APP一站式查詢服務以及保障彙整圖表，清楚、簡單地了解自身健保及商業保險保障內容。

此功能不僅降低保戶分別查詢健保及商保時的繁瑣程度，同時也可藉由快捷鍵進入商業保險公司官網「健保協同商保專區」，提供保戶所需要的補位醫療保障資訊。除此之外，三商美邦人壽更將健康存摺APP健保協同商保商品查詢服務之保障彙整圖表同步運用於官網保戶專區與三商美邦人壽APP，優化保障項目的呈現方式，讓保戶更容易理解自身的保障內容。

三商美邦人壽致力實踐「一句承諾 一生的朋友」的品牌精神，未來將持續以穩健的步伐大步向前，積極發展、完善服務系統並落實公平待客，開發更貼近市場需求的創新保險服務，以提供更有溫度、更友善的金融服務體驗。

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