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承接伊藤忠台北101股權？ 中信金：不評論市場傳言

中央社／ 台北23日電
中信金控總部。聯合報系資料照片
中信金控總部。聯合報系資料照片

台北101董事長賈永婕今天表示，她知道大股東伊藤忠有打算要出脫持股，目前不太知道確切動向。媒體報導，伊藤忠洽商的特定人是中信金；對此，中信金表示，市場傳言不予評論。

立法院財政委員會今天邀請財政部、金管會，以及賈永婕等就「兆豐金控及臺灣證券交易所投資之台北金融大樓股份有限公司2024年營運成效、2025年度經營計畫與展望、暨跨年晚會煙火表演規劃」專題報告。

民進黨立委郭國文質詢時關切，台北101將有新資入股、大股東伊藤忠有無要撤資。

賈永婕回應，她知道伊藤忠有打算要出脫持股，但目前不太知道確切動向，並透露她上週快閃日本，就是去找伊藤忠，「去談股權」；同時，她希望讓外資知道台灣是一個自由經濟體、可以自由交易的國家。

郭國文追問，有無洽特定對象買家。賈永婕說，「我不能透露到這個程度」。

此外，有媒體報導，伊藤忠洽商的特定人是中信金，但受限於相關法規，中信金所能承接的股權有限。對此，中信金表示，市場傳言不予評論。

根據郭國文質詢時的簡報，目前持有台北101股權者，除伊藤忠，另包含中華電信、證交所、西松台灣、兆豐金、新光人壽保險、中信金、華南金、第一金、台灣金聯、合庫商銀、中小企銀等。

中信金 台北101 賈永婕

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