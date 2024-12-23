承接伊藤忠台北101股權？ 中信金：不評論市場傳言
台北101董事長賈永婕今天表示，她知道大股東伊藤忠有打算要出脫持股，目前不太知道確切動向。媒體報導，伊藤忠洽商的特定人是中信金；對此，中信金表示，市場傳言不予評論。
立法院財政委員會今天邀請財政部、金管會，以及賈永婕等就「兆豐金控及臺灣證券交易所投資之台北金融大樓股份有限公司2024年營運成效、2025年度經營計畫與展望、暨跨年晚會煙火表演規劃」專題報告。
民進黨立委郭國文質詢時關切，台北101將有新資入股、大股東伊藤忠有無要撤資。
賈永婕回應，她知道伊藤忠有打算要出脫持股，但目前不太知道確切動向，並透露她上週快閃日本，就是去找伊藤忠，「去談股權」；同時，她希望讓外資知道台灣是一個自由經濟體、可以自由交易的國家。
郭國文追問，有無洽特定對象買家。賈永婕說，「我不能透露到這個程度」。
此外，有媒體報導，伊藤忠洽商的特定人是中信金，但受限於相關法規，中信金所能承接的股權有限。對此，中信金表示，市場傳言不予評論。
根據郭國文質詢時的簡報，目前持有台北101股權者，除伊藤忠，另包含中華電信、證交所、西松台灣、兆豐金、新光人壽保險、中信金、華南金、第一金、台灣金聯、合庫商銀、中小企銀等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言