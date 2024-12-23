快訊

騎士超車倒地被公車輾斃…奪命瞬間曝 肇事司機未致歉：我們是遭波及

颱風「帕布」生成！ 最新路徑、對台影響曝光

集保戶戶通平台上線 投資人免臨櫃申請手機存摺

中央社／ 台北23日電
「集保e手掌握」App。(臺灣集中保管結算所/提供)
「集保e手掌握」App。(臺灣集中保管結算所/提供)

為提升投資人申請手機存摺服務便利性，及優質的使用體驗，集保結算所今天推出「戶戶通平台」，簡化投資人申請手機存摺的流程。

集保結算所總經理陳德鄉表示，目前大約2/3的投資人仍有部分證券帳戶使用紙本存摺，未能全數整併證券資產資訊，需分別向各家證券商申請轉換為手機存摺。

集保說明，透過「戶戶通平台」，投資人不需逐一向證券商臨櫃申請轉換，透過網路一次將所持有的紙本證券存摺全數轉換為手機存摺。

陳德鄉指出，集保結算所於2017年3月推出「集保e手掌握」App，上線以來廣受投資人喜愛，其一機多摺的功能，幫助投資人對不同證券商下所持有的資產部位都能一目了然，整合多元資產及提供股務加值服務，成為投資人資產管理的利器。

集保統計，「集保e手掌握」App目前開通戶數已達560萬戶，新開戶投資人選擇申請使用手機存摺服務的比例高達93%。

另外，「戶戶通平台」上線後，投資人只需持有有效的電子憑證（如自然人憑證或證券商下單憑證），便可在電腦或手機上登入平台，查看名下所有證券帳戶，並一站式申請手機存摺。成功申請後，投資人即可在「集保e手掌握」App中查看在各證券商的證券資產異動及庫存資訊，實現更輕鬆快速的資產整合與管理。

集保強調，「戶戶通平台」的推出，將進一步提升投資人在資產管理數位化的便利性，有效減少市場上紙本存摺的印製成本，積極落實ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續發展政策。

延伸閱讀

領到年終除了加碼00878還有00922！專家：市值型ETF跟上大盤走勢

散戶沒信心…證券劃撥餘額 探一年低點

券商11月淨利衰退1%

全體證券商11月稅後淨利69.77億元 前11月獲利943.82億元

相關新聞

台北101大股東伊藤忠傳釋股權、特定對象曝光 中信金回應了

台北101最大單一股東日商台灣伊藤忠23日傳出有意出脫持股，並已經在洽特定投資人接手，對此，台北101董事長賈永婕今在立...

101大股東擬釋股 賈永婕：新股東將經審核、不影響營運

台北101最大單一股東、日商台灣伊藤忠計劃釋出其持股，並正與特定投資人接洽中。對此，台北101董事長賈永婕23日表示，公...

迎新春刷玉山信用卡 五大通路盡享最高5%回饋

隨著2025新年及春節將至，玉山銀行信用卡即日起至2025年2月12日推出「迎新春享5%」刷卡活動，卡友持玉山信用卡於指...

三商美邦與「健保快易通APP」合作推快速查詢服務

為便利民眾查詢健保及商業保險保障內容，健保署與國內商業保險公司合作，推出「健保協同商保—醫療保障更到位」一站式查詢服務，...

承接伊藤忠台北101股權？ 中信金：不評論市場傳言

台北101董事長賈永婕今天表示，她知道大股東伊藤忠有打算要出脫持股，目前不太知道確切動向。媒體報導，伊藤忠洽商的特定人是...

降匯率風險 3壽險年底前有望適用外匯準備金新制

助力壽險業降低外匯避險成本、平穩獲利，金管會今年8月公布外匯準備金新制，除了友邦人壽已搶先申請並獲金管會核准外，凱基人壽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。