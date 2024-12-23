集保戶戶通平台上線 投資人免臨櫃申請手機存摺

為提升投資人申請手機存摺服務便利性，及優質的使用體驗，集保結算所今天推出「戶戶通平台」，簡化投資人申請手機存摺的流程。

集保結算所總經理陳德鄉表示，目前大約2/3的投資人仍有部分證券帳戶使用紙本存摺，未能全數整併證券資產資訊，需分別向各家證券商申請轉換為手機存摺。

集保說明，透過「戶戶通平台」，投資人不需逐一向證券商臨櫃申請轉換，透過網路一次將所持有的紙本證券存摺全數轉換為手機存摺。

陳德鄉指出，集保結算所於2017年3月推出「集保e手掌握」App，上線以來廣受投資人喜愛，其一機多摺的功能，幫助投資人對不同證券商下所持有的資產部位都能一目了然，整合多元資產及提供股務加值服務，成為投資人資產管理的利器。

集保統計，「集保e手掌握」App目前開通戶數已達560萬戶，新開戶投資人選擇申請使用手機存摺服務的比例高達93%。

另外，「戶戶通平台」上線後，投資人只需持有有效的電子憑證（如自然人憑證或證券商下單憑證），便可在電腦或手機上登入平台，查看名下所有證券帳戶，並一站式申請手機存摺。成功申請後，投資人即可在「集保e手掌握」App中查看在各證券商的證券資產異動及庫存資訊，實現更輕鬆快速的資產整合與管理。

集保強調，「戶戶通平台」的推出，將進一步提升投資人在資產管理數位化的便利性，有效減少市場上紙本存摺的印製成本，積極落實ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續發展政策。