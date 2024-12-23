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金管會：當沖降稅若未如期延長 台股流動性降3成

中央社／ 台北23日電
金管會。聯合報系資料照片
金管會。聯合報系資料照片

當沖降稅優惠今年底屆期，朝野協商達成再延3年共識，但尚未經立法院會三讀通過。金管會副主委陳彥良今天直言，當沖降稅優惠若未能如期延長，對台股流動性影響將高達3成，「業界很緊張」。

立法院財政委員會今天邀財政部長莊翠雲及金管會主委彭金隆專題報告並備質詢，因莊翠雲及彭金隆請假，由財政部次長阮清華及金管會副主委陳彥良列席。

現股當沖稅率減半優惠將於今年12月31日屆期，雖朝野協商達成再延3年共識，因近日立院攻防聚焦選罷法、財劃法及憲法訴訟法，證交稅條例修正草案迄今尚未經立法院會三讀通過，國民黨立委羅明才質詢聚焦若未能順利修法，對股市影響。

陳彥良答詢時直言，若當沖降稅未能如期延長，台股成交量、流動性會下降3成，業界很緊張，迫切希望修法可以過關。

阮清華表示，希望立法院來得及審查完竣、三讀通過，以利接軌實施，拜託立法委員多多協助；賦稅署長宋秀玲指出，若來不及三讀，後續因應措施很複雜，現在正同步與證交所、券商溝通，以因應各種可能情境。

立法院 金管會

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