打詐動起來 金管會：明年防詐金檢 券商將入列

之前傳出有民眾往生，其證券戶資料卻因為券商內部不慎流出，反而作為詐團詐欺遺族家屬的手段，金管會金檢局副局長賴欣國今日在立院答詢時表示，未來除了銀行、信合社，檢查局也將規畫新納入券商作為防詐金檢的對象。

民進黨籍立委王世堅今日在財委會上質詢指出，明年的專案金檢，不動產、防詐、虛擬資產，立意佳，但防詐專案金檢，為何未納入券商？他指出，金融機構在統計往生客戶的遺產時，券商也必須申報，但上月才剛有券商的遺產申報承辦人不小心洩露資訊出來，被詐團運用，來欺騙亡者親屬，他要求銀行、信合社之外，應也要納入券商才對。

王世堅也要求，不動產的專案金檢，應金檢建商超過18個月沒有動工的部分，賴欣國表示，這一直在金管會金檢的範圍之內，王志堅對此再指出，先前金管會主委彭金隆已回應，這一塊金融體系有2180億超過18個月未動工的空地貸款，要求檢查局在金檢時必須去查為何不動工。

王志堅也抨擊，三大租賃資融公司拒絕被金保法納管，還找其他立委聲援，擬透過開公聽會的方式來抵制被金保法納管，並且強調，將租賃資融公司納管，是給業者「從良」的機會，呼籲業者好自為之。