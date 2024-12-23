快訊

漁業署人事單位傳霸凌 長官下禁孕令…女下屬不適不敢請假導致流產

德國聖誕市集汽車衝撞案釀5死，兇手「前穆斯林」的矛盾背景

停車優惠、機場接送門檻拉高 2025年信用卡服務再縮水

打詐動起來 金管會：明年防詐金檢 券商將入列

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會114年度防詐金檢，券商將入列。圖/本報資料照片
金管會114年度防詐金檢，券商將入列。圖/本報資料照片

之前傳出有民眾往生，其證券戶資料卻因為券商內部不慎流出，反而作為詐團詐欺遺族家屬的手段，金管會金檢局副局長賴欣國今日在立院答詢時表示，未來除了銀行、信合社，檢查局也將規畫新納入券商作為防詐金檢的對象。

民進黨籍立委王世堅今日在財委會上質詢指出，明年的專案金檢，不動產、防詐、虛擬資產，立意佳，但防詐專案金檢，為何未納入券商？他指出，金融機構在統計往生客戶的遺產時，券商也必須申報，但上月才剛有券商的遺產申報承辦人不小心洩露資訊出來，被詐團運用，來欺騙亡者親屬，他要求銀行、信合社之外，應也要納入券商才對。

王世堅也要求，不動產的專案金檢，應金檢建商超過18個月沒有動工的部分，賴欣國表示，這一直在金管會金檢的範圍之內，王志堅對此再指出，先前金管會主委彭金隆已回應，這一塊金融體系有2180億超過18個月未動工的空地貸款，要求檢查局在金檢時必須去查為何不動工。

王志堅也抨擊，三大租賃資融公司拒絕被金保法納管，還找其他立委聲援，擬透過開公聽會的方式來抵制被金保法納管，並且強調，將租賃資融公司納管，是給業者「從良」的機會，呼籲業者好自為之。

延伸閱讀

影／曾加入投資群組險遭騙 女星蔡允潔擔任警方防詐大使

赴原民部落宣導防詐

金管會114年度金檢 建商周轉金和餘屋貸款被盯上

3家上市櫃融資租賃納入金保法 金管會力拚半年達成

相關新聞

立委轟融資勾詐騙成「台版地面師」 金管會喊明年中納管

立委黃珊珊23日在財委會上說，不肖融資公司已經升級到勾結詐騙，變成「台版地面師」，把錢騙走還讓受害人負債，詢問金管會何時...

打詐動起來 金管會：明年防詐金檢 券商將入列

之前傳出有民眾往生，其證券戶資料卻因為券商內部不慎流出，反而作為詐團詐欺遺族家屬的手段，金管會金檢局副局長賴欣國今日在立...

富邦投信深耕校園 傳授 ESG 導入投資實務

富邦投信與臺灣大學等五所學校共同舉辦的2024校園資產管理人才培育計畫，已經正式圓滿落幕。本屆總計有113名學生，以「E...

短碼防詐將全面上路 董瑞斌：銀行公會將與三大電信協商

擔任銀行公會理事長的兆豐金控董事長董瑞斌今日在財委會上備詢時首度指出，關於銀行發送給客戶有加註機構識別的防詐短碼，將由銀...

送暖到宜蘭 國泰關懷學童傳遞幸福

2024國泰寒冬送暖活動，19日前進宜蘭縣頭城鎮二城國小，即使低溫來襲，抵擋不住國泰志工的溫暖愛心，他們化身聖誕老人，將...

金融界奧斯卡《菁業獎》揭曉 國泰世華銀行勇奪五大獎

享有「金融界奧斯卡」美譽、兩年一度舉辦的《菁業獎》，12月20日舉辦頒獎典禮。國泰世華銀行憑藉卓越的金融專業與創新能力，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。