公股獲利王兆豐年終？董座：希望與去年相當 上看八個月

公股獲利王兆豐金（2886）年終為公股銀風向球， 兆豐金董事長董瑞斌23日於立院財委會表示，今年獲利沒有比去年更好，主因美國分行有打銷商辦逾放呆帳，但年終獎金希望能維持與去年相當，朝最高上看八個月努力。

立院財委會23日邀請財政部、金管會就「兆豐金控及台灣證券交易所投資之台北金融大樓股份有限公司2024年營運成效、2025年度經營計畫與展望、暨跨年晚會煙火表演規劃」進行專題報告，並備質詢。

立委賴士葆關切兆豐金今年獲利是否創新高，以及年終獎金發放情形，董瑞斌指出，倘若沒有美國分行打銷呆帳影響，兆豐今年獲利的確再創新高紀錄。至於年終獎金還在核算，希望維持與去年同樣額度，去年約七、八個月，會以此為目標。另，加薪幅度3%，員工每年還有自然晉級加薪逾1％空間。