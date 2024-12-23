立委轟融資勾詐騙成「台版地面師」 金管會喊明年中納管

立委黃珊珊23日在財委會上說，不肖融資公司已經升級到勾結詐騙，變成「台版地面師」，把錢騙走還讓受害人負債，詢問金管會何時將融資公司納管《金保法》？金管會副主委陳彥良說，預計明年中納管《金保法》。

至於進一步研擬設《融資公司專法》時間，陳彥良說已經委託銀行公會做委外研究，銀行公會理事長董瑞斌說，我們希望12月底前要交一個版本出來。

黃珊珊說，不肖融資公司已升級到勾結詐騙，最近已經有「台版地面師」，詐騙集團騙了錢，再叫受害人去融資公司貸款設定抵押權，最高受害人被騙了1,600萬元，兩年受害民眾高達20多人，總金額3億元，這不是把錢騙走，還讓他負債。

黃珊珊質疑，融資公司納入《金保法》要等明年中，這半年要讓詐團橫行嗎？納入《金保法》是有被摸頭嗎？陳彥良說，目前租賃公會有自律公約做處理，金管會絕對不會被摸頭。

陳彥良說，融資公司是30年的問題，因為法制作業還要開公聽會、法規預告，因此預計明年中上路。