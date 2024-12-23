富邦投信深耕校園 傳授 ESG 導入投資實務

富邦投信與臺灣大學等五所學校共同舉辦的2024校園資產管理人才培育計畫，已經正式圓滿落幕。本屆總計有113名學生，以「ESG導入投資實務」作為期末專案報告，順利完成計畫。富邦投信前後耗時三個月的培育計畫，讓學生藉由實作演練探討分析ESG用於股票投資後的效益。參與此計畫的各校，富邦投信開放每校一名實習工讀名額，近期已陸續展開甄選作業，預計2025年1月起正式展開，讓課堂所學能真實地在工作上運用。

富邦投信投資處資深副總經理呂其倫表示，富邦投信與臺灣大學管理學院進行合作，進行校園資產管理人才的培育，至今已有七年的時間。之後，包括中山大學（四年）、中正大學（三年）、暨南大學（二年），以及今年新加入的臺灣科技大學，目前總計與五所大學合作，累計過去幾年的學生培育人數已近500人。包括中山大學及暨南大學甚至已將此一培育課程，列入學校的選修課程，更為系統化地讓學生接觸投資實務。

呂其倫指出，富邦投信投研團隊每年分批至各校向學生介紹ESG的投資新趨勢、永續投資的驅動與應用，將ESG導入投資實務等。為了讓學生可以切身了解研究員、經理人的工作角色，每一堂課皆會設計隨堂的作業或課題，以小組為單位，讓學生蒐集資訊、整合資料，進而完成一份簡易報告，並且上台分享。該公司基金經理人再透過學生的上台報告，給予建議與評比，這樣動態互動式的上課模式，讓學生備感充實，收穫良多。根據課後的滿意度度調查顯示，學生對於這樣的上課模式，滿意度高達97%。

臺灣科計大學財務金融所碩士二年級的姜承佑說，這個研習計畫對他來說，是一段充滿啟發與挑戰的旅程，每一次的學習與實作都讓他對資產管理領域有了更深入的認識。計畫聚焦於「ESG導入投資實務」，在課堂上，透過基金經理人的專業指導，學習到如何將ESG因子納入台股投資組合的構建，並透過小組專題實際運用所學知識進行模擬操作。

在最後一周的投資模擬中，該小組設計了一套投資策略，運用了課程所學的ESG評分系統，將投資標的分為ESG高分組與低分組，進一步檢驗不同組合的績效表現。結果顯示，ESG高分組的報酬率高於低分組，充分驗證了將ESG因子納入投資決策的潛在價值。這樣的結果不僅讓他們對永續投資的實務應用有了更深刻的理解，也為未來進一步研究這一領域提供了靈感。

姜承佑強調，整個課程從理論到實務，再到成果檢討，充分展現了資產管理專業的深度與廣度，讓他深刻體會到團隊合作與問題解決能力在這個領域中的重要性。參與這個計畫後，也更加堅信資產管理是一個值得投入的領域，並希望將這段經驗運用到未來的學術研究與職涯發展中，特別是在探索永續投資對市場的長期影響上，持續精進。

暨南大學財務金融所碩士一年級的管仲謙表示，在基金經理人手把手的教學互動之下，實際操作了投資組合的建構流程，體驗了如何將理論與實務做結合；以Top-Down的思維，根據當前的總體經濟情勢，兼顧風險與報酬，做出最妥當的投資決策；對於投資研究工作中，需要分析的重要總體經濟或Bottom-Up公司財務資訊，在整個投資流程中扮演了什麼樣的角色，有了很難得及深刻的認識。

管仲謙說，透過這次的計畫，富邦投信專業的基金經理人分享他們在實務上主要使用的量化及質化的ESG評分指標，這些指標涵蓋國內外各項準則（GRI、TCFD、SASB、公司治理評鑑）。透過分組競賽的方式，從ESG資料蒐集、分析個股ESG表現，一直到整體投資組合ESG風險程度的衡量，讓他們能夠學以致用。

呂其倫指出，投研團隊把近年積極建構的ESG投資模組，用深入簡出的方式，設計一套適合學生研讀的課程，由基金經理人帶領，讓學生角色扮演為研究員或基金經理人，透過實作，探討分析ESG用於股票投資後的效益。每一小組由專業經理人實際帶領，透過課堂上所學習的ESG各種因子，自行挑選投資標的（此次實務演練以台股為主）導入投資組合中，透過各組合的績效表現，探討分析ESG用於股票投資後的效益。讓學生未來若踏入資產管理行業，就能具備最基本的即戰力。