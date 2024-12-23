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短碼防詐將全面上路 董瑞斌：銀行公會將與三大電信協商

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
短碼防詐將全面上路 董瑞斌表示，銀行公會將向三大電信協商。圖/本報資料照片
短碼防詐將全面上路 董瑞斌表示，銀行公會將向三大電信協商。圖/本報資料照片

擔任銀行公會理事長的兆豐金控董事長董瑞斌今日在財委會上備詢時首度指出，關於銀行發送給客戶有加註機構識別的防詐短碼，將由銀行公會出面，與三大電信公司談出更好的方案，讓全體銀行業者都能適用。

兆豐銀行已率先在上周宣布，未來兆豐銀發送給客戶的交易訊息認證，將再加註機構別的5碼視別碼「68017」，亦即，前2碼68，再搭配後3碼銀行的代碼，來對抗釣魚簡訊的詐騙，對此，民眾黨籍立委黃珊珊關注是否目前只有兆豐銀在做，以及未來在整個金融圈推廣的情況，董瑞斌回應，目前雖然只有兆豐銀加入，但銀行公會已準備為全體銀行業者與三大電信公司談判全面的方案。

金管會副主委陳彥良也指出，金管會已透過公會鼓勵其他銀行加入，對於黃珊珊要求八大公股行庫要打頭陣的要求，財政部次長阮清華也表示，已要求其他公股銀行也加入短碼平台的行動。

兆豐銀行 董瑞斌 金管會

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