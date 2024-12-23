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送暖到宜蘭 國泰關懷學童傳遞幸福

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
國泰寒冬送暖活動與二城國小孩子同樂，共度美好時光。圖/國泰慈善基金會提供
國泰寒冬送暖活動與二城國小孩子同樂，共度美好時光。圖/國泰慈善基金會提供

2024國泰寒冬送暖活動，19日前進宜蘭縣頭城鎮二城國小，即使低溫來襲，抵擋不住國泰志工的溫暖愛心，他們化身聖誕老人，將禮物親手送給孩童，還安排精彩的雜技與小丑表演，現場氣氛熱烈，趕走了寒流的冷冽，讓空氣中瀰漫著滿滿暖意。

送暖23年從未間斷 國泰送愛到154所偏鄉小學

國泰慈善基金會、國泰世華銀行文教基金會、國泰建設文教基金會共同舉辦的「2024國泰寒冬送暖」活動，今年共前進16個縣市、154所偏鄉學校，把愛心傳遞給全台超過1萬2,500名孩童。

國泰志工實際走入校園，以行動關心偏鄉，把愛的種子深植學子心中，期許為將來人生道路帶來正面力量，發揮「給人幸福，就是幸福」企業理念，形成善的循環。

與孩子共度美好 志工送暖也教金融知識

「國泰寒冬送暖活動」走進頭城二城國小，包括國泰慈善基金會總幹事王麗秋、國泰人壽副總經理吳朗如、國泰金控暨國泰產險副總經理朱政龍、國泰人壽展頭城經理黃淑美、國泰人壽東台區部區專邱培媺等人，與孩子共度美好的溫暖上午時光。

王麗秋說，寒冬送暖舉辦23年，國泰志工走入校園，從場勘到活動規劃與執行都熱心參與，「每次參與活動，深刻感受到孩子發自內心的快樂，大家彼此給對方溫暖的感受真的很棒！」。

吳朗如也表示，寒冬送暖蒐集國泰員工的愛心，透過企業力量種下深耕文化的種子，衷心期盼孩子在這樣寒冷的時節中，能感受國泰人的溫暖心意。

朱政龍則說，國泰志工透過身體力行走進校園，與孩子熱情互動，展現企業社會責任，也結合金融知識遊戲，傳遞防詐阻詐等正確金融觀念。

二城國小校長李博文也說，12月是感恩的季節，感謝國泰在孩子學習的路程中，為他們留下難忘的美好回憶，「期待孩子帶著這份溫暖的幸福，把這份愛延續下去」。

打造「金融小學堂」 問答中建立正確金錢觀

有別以往，國泰響應金管會推動的惠普金融政策，為了讓孩子透過寓教於樂方式建立正確金錢價值觀，特別舉辦「金融小學堂」有獎徵答，透過主持人跟孩子的趣味問答，了解儲蓄、開戶及銀行功能以及金融反詐騙等多元理財新知，現場氣氛熱烈，搶答踴躍。

國泰也為二城國小師生準備精彩的表演節目，龍門劇團成員扮成馴鹿現身，精湛雜耍技藝搭配大型道具的演出，緊緊抓住孩子目光；樂思劇團的可愛小丑，不斷變出聖誕樹、拐杖糖等不同的造型氣球，加上幻術師帶來的水晶球表演，更炒熱全場氣氛，洋溢歡樂時光；現場最後聖誕老公公現身，跟著國泰主管與志工群們一起發放禮物，場面溫馨。

身穿黃色背心、穿梭全場的國泰志工協助活動進行；國泰人壽展頭城經理黃淑美說，寒冬送暖活動，秉持著以善引善的精神，除了展現國泰企業社會責任，同仁在服務過程也享受快樂氛圍，期待「孩子也能把接受到的幸福感，擴散給更多人」。

感謝志工 同學：最愛馴鹿

二城國小六年級莊同學說，謝謝國泰帶來這麼美好的表演，馴鹿造型很可愛，「要我們去套圈圈那部分超級有趣的，小精靈柔軟身段演出，令我印象超級深刻」。

五年級的黃同學也說，謝謝國泰志工送他們這麼有暖意的禮物，每段演出都很棒，但最喜歡的還是馴鹿跟同學們的互動，希望有機會國泰還能再來二城國小。

國泰打造「金融小學堂」有獎徵答，傳遞正確金錢價值觀。圖/國泰慈善基金會提供
國泰打造「金融小學堂」有獎徵答，傳遞正確金錢價值觀。圖/國泰慈善基金會提供
國泰舉辦寒冬送暖前進宜蘭縣頭城鎮二城國小，帶來滿滿溫暖。圖/國泰慈善基金會提供
國泰舉辦寒冬送暖前進宜蘭縣頭城鎮二城國小，帶來滿滿溫暖。圖/國泰慈善基金會提供
二城國小黃同學說，最喜歡馴鹿跟同學們互動的演出。圖/國泰慈善基金會提供
二城國小黃同學說，最喜歡馴鹿跟同學們互動的演出。圖/國泰慈善基金會提供
國泰志工發送保暖毛毯作為聖誕禮物，在寒冬中為孩子帶來暖意。圖/國泰慈善基金會提供
國泰志工發送保暖毛毯作為聖誕禮物，在寒冬中為孩子帶來暖意。圖/國泰慈善基金會提供

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