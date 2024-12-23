資本市場服務團攜手台新證券 合作推動優質企業邁向資本市場

臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心齊心協力擘劃資本市場未來，共同成立「資本市場服務團」，2024年12月20日攜手台新證券於臺北國際會議中心辦理「推動優質企業邁向資本市場」，希望透過整合資本市場資源，建立共同推動平台，提供大、中、小型企業一站式全方位服務，進一步深化服務層次、發揮服務團協助企業邁入資本市場的綜效，並助力發行公司朝向國際化發展。

證交所副總杜惠娟致詞提到，目前證交所掛牌上市的公司已達1,031家，總市值目前約為74兆，市值在全球主要證券交易所市值排名第12名，截至11月底成交日均值為4,176億元，全球排名第9，顯示台灣資本市場活躍動能。資本市場的發展需要優質企業及良好資金動能，證交所亦持續透過招商及引資，暢通及便利企業籌資管道，吸引資金進入資本市場。

證交所持續助力產業發展，除透過科技事業上市制度造就台灣成為目前的科技島之外，另於2021年設立臺灣創新板(TIB)鼓勵具關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式的新創企業掛牌，2025年創新板將有取消合格投資人限制的重大變革，將聚焦台灣具創新能力企業可透過資本市場力量，對公司營運發展及人才招募均有所助益。

證交所堅持創新及永續核心價值，持續深化與政府單位、新創生態圈及中介機構等多元管道合作，主動尋找具創新性的潛在案源，組建服務團隊提供全方位的服務，包含上市前提供完善上市輔導諮詢服務；上市後提供企業多元化籌資管道，傾集團資源協助公司提升曝光度及能見度，助力新創公司拓展業務及規模，實現永續經營目標，打造臺灣創新板成為匯聚亞洲創新公司的特色板塊。

櫃買中心副總李淑暖致詞時說明，櫃買中心2024年成立30周年，透過上櫃、興櫃及創櫃板等多層次市場，協助不同規模公司邁入資本市場。近兩年申請上櫃公司產業類別多元，包含大數據、資訊安全及餐飲業等領域。企業透過上櫃流程，除有助於優化公司制度及內部控制，亦能彰顯企業價值，進一步提升公司知名度。

台新證券資深副總葉盛弘致詞時表示，證交所與櫃買中心致力引領企業進入資本市場。台新證券於輔導過程中，亦充分扮演企業與主管機關之間審查與溝通橋樑，讓企業順利邁向資本市場，有助於企業獲取資金、招募人才及優化管理制度等。冀透過今日座談會交流時間，讓在座企業均能與證交所及櫃買中心就法規制度、審查流程及審查議題等內容多多交流，充分瞭解臺灣資本市場，選擇最適宜自己的資本市場板塊。

這次座談會邀集逾20家優質企業共同參與，橫跨多元產業類別，包含半導體及其供應鏈、數位雲端、生技醫療、資訊服務等。會中先由資本市場服務團隊介紹台灣資本市場現況與優勢及上市櫃流程與重點外，現場亦提供申請上市櫃的諮詢服務，與在場與會者充分交流互動，廣獲熱烈迴響。