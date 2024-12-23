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AI 助理十分鐘產出投資研究報告 CMoney 推金融創新

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
CMoney 營運長葉上齊分享 AI 金融創新趨勢，並展示「研究報告自動產出模組」（Research Management System，RMS）如何應用 Google Gemini 幫助企業提升單位生產力。（照片／CMoney提供）
CMoney 營運長葉上齊分享 AI 金融創新趨勢，並展示「研究報告自動產出模組」（Research Management System，RMS）如何應用 Google Gemini 幫助企業提升單位生產力。（照片／CMoney提供）

Google Cloud 與蓋亞資訊聯合舉辦「數位金融新世代：AI 創新策略論壇」，聚焦人工智慧如何推動金融創新。作為台灣金融科技龍頭，CMoney（全曜財經）展示其最新 AI 技術應用「研究報告自動產出模組」（Research Management System，RMS）。該系統結合 Google Gemini 作為生成式 AI 助理，能夠協助金融機構將耗時數小時的研究報告產出縮短至 10 分鐘，大幅提升工作效率，成為本次活動的技術焦點。

如何將 AI 與實際業務結合，並在提升效率的同時兼顧資料準確性與穩定性，已成為各家金融機構數位轉型的關鍵課題。CMoney 營運長葉上齊表示：「生成式 AI 正加速改變全球金融產業的營運模式，其價值體現在企業提升用戶體驗及單位生產力。結合 Google Gemini 技術，我們打造出更加智能的研究報告自動產出模組（RMS），顯著提升法人研究團隊的生產力。」

根據麥肯錫研究報告，金融產業已成為全球生成式 AI 應用排名前三的關鍵產業，透過自動化與數據分析，能有效提昇客戶體驗並降低單位成本，預計將帶來 9% 至 15% 的獲利增長。

CMoney 的 RMS 系統正是 AI 賦能金融產業的具體展現，透過 Google Gemini 扮演「研究員助理」，將繁瑣的資料蒐集、數據整合與報告撰寫交由 AI 處理，研究報告產出時間從數小時縮短至 10 分鐘，有效釋放人力，讓研究員專注於更具策略價值的分析，協助金融機構在數位金融時代取得競爭優勢。

CMoney「法人投資決策系統」自推出以來，已在台灣九成以上金融機構深度應用。如今，結合 AI 技術的 RMS 系統進一步提升產能與精確度：透過 Google Gemini 的語音識別與智能分析，能夠自動提取法說會重點，整合實證基礎的財務與市場交易數據，並快速生成多種版本的標準化報告，供研究員快速校正與應用。這項技術不僅提升報告產出效率，也確保報告即時性與準確性，為金融產業加速數位轉型提供強力支援。

延展至個人投資市場：全市場智能投資決策布局

基於法人市場的技術積累與應用成功，CMoney 預計進一步擴展 AI 應用至個人投資領域，推出 財經資訊隨問即答的「AI 股神」。該產品透過自然語言對話功能，幫助投資者快速完成個股研究與市場分析，從基本面、技術面到市場輿情，即時生成個股評估報告，協助用戶掌握市場變化，做出精準投資決策。

CMoney 創辦人兼執行長李岳能表示：「我們的使命是幫助每個人做好人生投資。透過整合 AI 技術到 CMoney 平台，讓投資更易上手，幫助用戶提升決策能力，並享受投資帶來的成就與生活的全方位成長。」

「AI 股神」運用 Google Gemini 生成式 AI 技術，背後由台灣最大規模的金融市場數據庫支撐，涵蓋即時交易、財報資訊與市場輿情，確保資料來源準確，顯著降低生成式 AI 資訊誤植風險，展現個人與法人市場的廣泛應用潛力。

AI Google

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