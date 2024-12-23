金融界奧斯卡 中信銀勇奪8大獎

享有「金融界奧斯卡」美譽的第十二屆台灣傑出金融業務菁業獎廿日舉行頒獎典禮，中國信託銀行刷新紀錄，為台灣唯一橫跨四年、連續兩屆唯一提報獎項皆全數獲獎的大滿貫金融業者。中信銀這次拿下八大獎項，包含兩項特優、五項優等，以及防制詐騙特別貢獻獎，再度刷新金融業於菁業獎獲獎紀錄。

中信銀由董事長陳佳文、總經理楊銘祥率領團隊出席領獎。陳佳文表示，中信銀連續兩屆創下提報獎項全數獲獎的大滿貫紀錄，顯見中信銀業務獲得高度肯定，感謝客戶支持及主辦單位。

陳佳文指出，作為台灣最國際化的金融機構，中國信託於十四個國家及地區設有超過三七○處據點，聚焦大中華、日本、北美及東南亞，秉持客戶在哪裡、中國信託就在哪裡的精神，因而榮獲「最佳海外發展獎」特優。

值得一提的是，中信銀行三度連霸「最佳法人信託金融獎」特優，楊銘祥說，中信銀行信託業務發展超過卅年，打造跨境、跨業、跨領域的法人信託平台，提供完整信託產品線、對接國際市場的保管銀行業務及數位化股務代理服務，因此得以打敗群雄。

中信銀行於高達一六三件參選案件中脫穎而出，除了勇奪「最佳海外發展獎」、「最佳法人信託金融獎」兩項特優，更一舉囊括「最佳綠色金融專案獎（一般金融組）」、「最佳企業金融獎」、「最佳財富管理獎」、「最佳數位金融獎」及「最佳消費金融獎」五項優等。