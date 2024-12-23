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台銀、土銀大陸分行 喊卡

聯合報／ 記者林勁傑／台北報導

台灣銀行上海自貿區支行及土地銀行廈門分行均已獲金管會許可設立，迄今未向當地主管機關申設。台銀表示，現階段就大陸營運以現有據點穩健經營為原則，未再向當地主管機關提出申設。土銀指出，原在擴大台商服務層面前提下規畫大陸第四據點，但受供應鏈重整及大陸經濟情勢未明朗，台商投資意願下降，暫不續執行籌設廈門分行。

台銀表示，目前於大陸地區設立上海、廣州及福州三家分行，與上海嘉定一家支行，現階段就大陸營運以現有據點穩健經營為原則。台銀是二○一四年獲金管會核准赴陸設上海自貿區支行，二○一六年五月國泰世華銀、二○一七年八月底土銀等均獲核准設廈門分行，但這三家銀行至今未向大陸遞件，等於不再增設據點。

土銀指出，在擴大對台商服務及地域範圍前提下，規畫大陸第四據點廈門分行，但企業供應鏈重整全球布局改變及大陸經濟情勢不明，台商赴陸投資意願下降，暫時不續執行籌設廈門分行。

上海自貿區 台商 廈門

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