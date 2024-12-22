美降息減速…海外債套牢富豪戶 為何11月獨鍾基金？

據金管會2024年11月底統計，12家國銀管理富豪戶資產（AUM）攀升到1兆3,787億元，月增573億元是近半年高點，富豪戶4大商品的資產配置中，僅基金占比一舉飆升到14.8%續寫新高，成為川普2.0來襲的避險新選擇。

據數據顯示，11月底富豪戶降存款、砍保單、減結構型商品，配置海外債則僅維持13.5%，唯獨基金一支獨秀，躍升為投資新寵。

為何富豪戶獨寵基金？一家承辦富豪戶財管的銀行主管分析有兩大主因，一、11月美十年期公債殖利率仍逾4%高檔震盪，殖利率愈高、價格愈低，近三個月滿手海外債富豪戶幾乎全被套，自然再加碼海外債意願降低。

二、美元走強、股市波動劇烈，連結股權的結構型商品也不熱絡。他說，海外債和結構型商品降溫，資金自然流向具多重資產、股債平衡又可分散風險的基金商品為主，使基金占比已連續半年超越海外債。

12月美國聯準會如預期降息一碼，卻暗示2025年降息減速，讓美十年債又彈升到4.5%、美元走強也壓抑新興市場股市，12月富豪戶傾向「多元資產、分散風險」商品，基金熱度有望續航。

市場看美十年債殖利率已上探4.5%，空手者傾向買短中期債券「買短不買長」，滿手海外債遭套者，只能長抱，想賺短期資本利得恐難。

據金管會2024年11月底數據揭示，富豪戶資產配置版圖中，存款占比降到47.5%的28個月低點，已連半年維持「四字頭」，顯示市場預期美國有意延長降息循環，讓富豪戶資金續撤守存款。

美國降息減速，讓保單欲振乏力，配置保單占比在維持近半年11.4%後，11月又見鬆動下探到11.2%破底，結構型商品占比也走低到6.1%的今年低點。

配置債券占比13.5%已未見大幅成長，唯獨配置基金逆勢月增0.8個百分點到14.8%續刷新高，連六個月超過債券，呈現「基金增、債券減」的此消彼漲態勢，顯示富豪戶對海外債縮手觀望。

銀行局副局長侯立洋說，市場降息預期下，富豪戶資金從存款移往固定收益類商品做配置，加上今年股市轉佳，股票型基金也獲青睞。

拉長一年來看，配置存款、保單占比大減3.4、1.9個百分點，基金、債券則大增2.9和2.3個百分點，顯示市場利率升降，對富豪戶資產配置影響甚鉅。

另一家銀行主管說，存款增減除利率環境改變外，也涉及各銀行開發新戶的強度，及舊戶維護或滲透的多寡。

金管會是在2020年7月起陸續核准本國銀行開辦高資產客戶財富管理業務，如今該業務邁入第四年，總資產規模已攀升到1兆3,787億元，是剛開辦該項業務、2021年底資產規模2,077億元的6.6倍，顯示各銀行爭搶富豪戶大餅。