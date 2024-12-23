大陸拓點喊卡！臺銀經營現有據點 土銀不籌設廈門分行

臺銀上海自貿區支行及土銀廈門分行均已獲金管會許可設立，惟迄今未向當地主管機關申設。臺銀表示，現階段就大陸營運以現有據點穩健經營為原則，未再向當地主管機關提出申設。土銀指出，原在擴大台商服務層面前提下規劃大陸第四據點，但受供應鏈重整及大陸經濟情勢未明朗，台商投資意願下降，故暫不續執行籌設廈門分行。

臺銀是2014年獲金管會核准赴陸設上海自貿區支行，2016年5月國泰世華銀、及2017年8月底土銀等均獲核准設廈門分行，但這三家至今未向大陸遞件，等於不再增設據點。當年，臺銀本還規劃申請自貿區支行後，再於上海設立法人個體的子行。

臺銀表示，目前於大陸地區設立上海、廣州及福州三家分行，與上海嘉定一家支行，現階段就大陸營運以現有據點穩健經營為原則，未再向當地主管機關提出申設。

臺銀海外布局考量因素主要有三，一是國際金融中心；二為台商群聚區域，跟著台商走出去，支援台商國際化營運所需金融服務；三為融合政府新南向政策，發揮金融加成效果。近年為支持本國重要產業發展，分別於2022年及今年在美國鳳凰城及日本福岡成立代表人辦事處。未來將持續關注各國政經情勢及准入政策，在服務台商企業及支持本國產業發展前提下，尋找具有商機及發展潛力國家設點或現有據點升格。

土地銀行指出，大中華地區發展策略係以服務台商為主要任務，在擴大對台商服務層面及地域範圍前提下，規劃大陸第四據點廈門分行，惟受企業供應鏈重整全球布局改變及大陸經濟情勢未明朗，致台商赴陸投資意願下降，故暫不續執行籌設廈門分行。

土銀強調，考量美中貿易戰影響及看好全球經濟於疫情後漸次復甦，持續評估於各國或地區設立海外分行及辦事處可行性。業內指出，由於公股銀在大陸只做台商客戶，風險較小之外，自是跟著台商走。例如合庫銀今年2月獲金管會同意赴日本設立東京分行，據了解，已派駐分行經理前往籌設中，預計明年第1季取得日本主管機關核准。另，新加坡分行也正籌備中。

中信銀在2023年獲金管會同意設深圳福田支行，是睽違五年來再度有台資銀行向大陸叩關。今年截至10月，國銀大陸分行獲利以中信13億元居冠。土銀6億元、臺銀5億元。