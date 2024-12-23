租賃業 成了台資銀大客戶

國銀大陸分行授信多以台商為主，尤其是公股銀只做台商，國銀高層指出，後來台資融資租賃公司紛紛西進大陸，每家都向台資銀行借錢，因此也成為大陸分行的授信大戶，其次才是產業。雖然國銀對大陸曝險降低是長期趨勢，但也不能太過激進，因為放款到期不展期就降低，但會讓台商沒路走。

國銀主管指出，兩岸金融業務往來管理辦法規定，國銀對陸授信、投資及資金拆存不能超過淨值一倍，過去較高峰時銀行對陸曝險占淨值逾60%，目前幾乎都降到30%以內，曝險已相當低。

據指出，公股銀在陸早期業務只做央企、國企、台商客戶，現在央企和國企也不做了，授信都是台商，除了20幾家的台資融資租賃公司之外，才是其他產業，但如紙業、鋼鐵、輪胎、石化等，當年是必須到大陸，結果現在出口反而面臨高關稅，壓力更大。

然而，有些高耗能產業在大陸從賺錢變虧錢，必須往上升級，必須投入很多成本。而銀行對陸曝險不只是政府及立委壓力，在目前政經情勢下，降低曝險為長期趨勢。