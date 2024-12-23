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一銀ESG 獲三大獎項

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第一銀行以海外發展、人才培育及數位金融勇奪菁業獎三項優等獎，副總經理蔡淑慧（中）及王邦旭（左三）與團隊合影。第一銀行／提供
第一銀行以海外發展、人才培育及數位金融勇奪菁業獎三項優等獎，副總經理蔡淑慧（中）及王邦旭（左三）與團隊合影。第一銀行／提供

第一銀行長期深耕ESG，秉持「就在你左右」品牌精神，推動永續發展，卓越表現榮獲素有「金融界奧斯卡」美譽的第12屆台灣傑出金融業務菁業獎肯定，以海外發展、人才培育及數位金融勇奪三項優等獎，創下新紀錄，其中「最佳海外發展獎」與「最佳人力發展獎」更是唯一獲獎的公股銀行，20日由第一銀行副總經理蔡淑慧及王邦旭代表受獎。

第一銀行發展海外業務近半世紀，1977年即赴關島設立首家海外分行，並陸續以分行、支行、子行及代表辦事處等多元模式布局，成功跨足四大洲共17個國家，全球海外據點已達43處，緊密布局全球國際金融中心及主要新南向國家，亮眼績效獲得「最佳海外發展獎-優等」肯定；長期提供客戶專業優質的跨境金融服務，更因地制宜落實在地化經營，積極參與公益活動，強化當地市場競爭優勢，打造台灣金融第一品牌。

一銀亦致力於全方位國際金融人才養成，積極推動海外在地化經營，在全球就業市場人才競爭激烈下勇於突破求新，建構完善發展策略與選訓育留機制，近年亦培育出多位高階領導人，從基層歷練至海外單位高階主管，一舉榮獲「最佳人力發展獎-優等」殊榮。

「最佳數位金融獎-優等」部分，一銀積極推動法人金融數位轉型，自2018年推出微企e時貸，讓客戶不受時空限制線上申貸；近年更將大數據應用於發展法金新戶模型，結合客群經營思維，以數位工具先行回應客戶需求，提升客戶滿意度，並首創將GIS地理資訊系統結合銀行專利，應用於法金業務，打造「第一金融智慧地圖平台」掌握客戶潛在需求，透過「數位先行，分流經營」啟動線上線下獲利雙引擎，並達到跨領域銷售、客戶關懷的永續經營目標。

展望未來，第一銀行將持續擴大海外市場，發揮全球綿密據點優勢與國內成功扶植中小企業豐厚基礎，提供全方位跨境金融服務、為台灣在國際金融人才領航貢獻心力。

布局 數位金融 第一銀行

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