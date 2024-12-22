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保誠人壽推防癌險 「整筆給付+外溢機制」保障至90歲

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

隨著退休年齡將近，有些中高齡民眾已經開始著手規劃退休生活，因應平均餘命逐年增加，面對即將到來的第二人生，首當其衝的將會是健康以及經濟的問題。在健康問題方面，癌症當屬民眾最憂心議題之一。根據衛生福利部國民健康署癌症登記報告顯示，台灣罹癌人數逐年攀升，2021年登記罹癌人數為12萬人；其中50歲至79歲之罹癌人數即佔8萬人。因此中高齡民眾更需要提早準備或是補足醫療保障，保誠人壽與渣打銀行攜手推出「珍心愛護防癌健康保險」，為針對中高齡者之防癌保障商品，投保年齡為50歲到78歲，投保後保障期間最高達90歲；具備外溢機制，打造民眾從黃金年齡到樂活退休的安心健康保障。

中高齡民眾面臨癌症風險威脅，除了在健康方面的影響，還有對於家庭經濟的影響，一但罹癌，不僅工作受到影響，還需要支付醫療照護以及日常生活支出，恐進一步造成心理上的壓力。但依據台灣癌症登記中心調查指出，全癌症五年存活率為62.1%。如果可以提早做好保障規劃，在遇到風險時，可以選擇自費醫療技術或是自費標靶藥物，積極接受治療，同時保持樂觀心情，提升治癒機會。

保誠人壽指出，該保單提供癌症（初期或輕度）保險金、癌症(重度)保險金、特定癌症（重度）保險金，此商品投保年齡為50歲至78歲，繳費年期12年，投保後保障期間最高達90歲；若罹患符合條款規定之癌症可獲一次性理賠金整筆給付；還包含外溢機制，被保險人在契約有效期間內依保誠人壽通知提供「健康檢查報告」，經保誠人壽審核符合檢查項目標準者，於次一保單年度起享3%的保險費折減，為所有的中高齡民眾提供友善的健康保障商品。

以60歲男性投保該保單為例，繳費12年，投保保險金額100萬元，原始年繳保費70,400元，如選擇匯款或金融機構自動轉帳繳費方式，可享有1%折扣，折扣後年繳保費69,696元；於第二保單年度起，若初次診斷確定罹患癌症（初期或輕度），將獲給付「保險金額」的10%，為10萬元；若初次診斷確定罹患癌症(重度)，將獲給付「保險金額」，為100萬元；若為初次診斷確定罹患特定癌症（重度）時，另獲給付50%之保險金額，為50萬元。

保誠人壽秉持「以客為本」的精神，長期深耕台灣，針對中高齡族群在投保上潛在之不易性，設計出符合此族群需求之商品。協助中高齡時期消費者補強在防癌保障方面之缺口，讓他們面臨健康風險能夠選擇自身合適的療法，安心接受治療，提升治癒機會。落實企業宗旨「保障每個人生，誠就每個未來」。

中高齡 保險金 癌症

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