元大壽 推利變型商品

根據財團法人聯合徵信中心統計資料顯示，2024年第3季平均購屋總鑑價估值約為1,437萬元，平均房貸金額約為1,043萬元，雙雙創下新高，顯示國人在擁有房產的同時，甜蜜的負擔也增加不少。歲末年終正是檢視家庭保障規劃的好時機，元大人壽提醒民眾可透過保險商品補足保障，分散人生不同階段的風險，並穩健達成財務規劃目標。

元大人壽表示，對於剛成家的青壯年族群而言，固定生活支出占收入的比例較高，建議更應利用保險保障的特性，為家庭建構堅強防護網，以新推出的商品「元大人壽元滿富利率變動型終身壽險」來說，具備四大特色，提供保障與資產配置。特色一、新台幣計價，繳費年期為六年，自動轉帳或信用卡繳費皆可獲得1%保費折扣；特色二、首年就開始享有身故保障倍數，針對意外身故依條款規定提供額外給付，保險保障再升級。

特色三、享有保額增加權利，適時增加所需保障，在保單每屆滿5周年、被保人結婚或生子、配偶身故等人生重要時刻，皆可依條款約定申請增加保險金額；特色四、身故保險金自由指定受益人，且可約定一次領或分期定期給付，保障家人安穩生活。

對於已卸下家庭支出重擔的屆齡退休族，元大人壽建議以穩健累積資產且兼顧保障的方式迎接人生下半場。以50歲元先生投保「元大人壽金元寶利率變動型終身壽險」為例，此商品有躉繳或2年期繳可供選擇，元先生規劃保險金額350萬元，選擇2年繳並以「增額繳清」方式累積增值回饋分享金，符合高保費2%折扣，且選擇信用卡繳費再享有1%折扣。

折扣後2年實繳保險費約210萬元，假設各年度宣告利率皆為2.45%，被保險人保險年齡達80歲時，年度末身故總給付已逾393萬元，達到總實繳保費的1.8倍以上，除穩健累積資產守成一生努力的成果，依條款約定還可享有意外身故額外給付，適合做為退休傳承規劃。

元大人壽提醒，不同人生階段的責任負擔不同，保障也應隨著家庭責任與財務目標的變化適時調整，在青壯年時擁有充足的保障，能夠更無後顧之憂的衝刺事業，而財富逐步累積、更加豐盈之後，透過保險商品的特性，穩健累積資產同時兼具傳承功能的特性，可做為資產配置的一環，為人生下半場奠定基礎。