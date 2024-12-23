智慧經營／土銀董座何英明 雙翅膀策略 獲利多元化
土地銀行董事長何英明於8月宣誓就任，身為「老土銀人」，何英明從行員做起，在土銀服務近40年，連太太都抱怨他太「熱愛土銀」，一直維持固定周六加班。未來，何英明將持續帶領土銀執行「雙翅膀」政策，調整企金和消金業務比重，發展第二獲利支柱雙翅展翼，力拚明2025年獲利突破200億元目標。
嚴控風險 堅持授信品質
何英明進入土銀以來一路從基層做起，歷經分行經理、總行授信審查部經理、債權管理部經理、法遵長兼法務處長、總稽核、副總經理、總經理到董事長，資歷相當完整，對土銀核心業務掌握度高；在汐止、和平、忠孝分行經理期間帶領分行衝刺業績，調任總行各單位包括業管內稽內控、傾力推展放款業務並嚴控資產品質，亦熟悉金融法規及內部稽核，在當今主管機關對銀行內稽內控監管趨嚴之際帶領全行穩健發展。
何英明打趣說道，進入土銀近40年，「我熱愛土銀，熱愛到我太太都沒辦法原諒我」。而一路走來他也認為內稽內控是銀行最重要的一環，並堅持授信品質、嚴控風險管理。
百分之百國營的土銀是國內唯一不動產專業銀行，肩負執行政策性不動產貸款責任，包括新青安房貸也是八大公股銀行當中的「管理行」。
何英明上任以來，正逢房貸市場緊張，何英明也戮力配合政府政策，他說，土銀雖然不受《銀行法》第72-2不動產放款比例限制，但仍被主管機關要求管控房貸不可超過總放款量35％。到2025年2月前待撥房貸金額達1,600億元，坦言量不小，但會盡量在可控範圍內滿足首購族需求。
雖然肩負政策配合重擔，但何英明表示，土銀今年度獲利仍可超越去年170.43億元，再續創新高佳績。展望2025年，也有信心達成200億元里程碑。
土銀向來以土建融授信為強項，為達獲利引擎多元化，何英明強調，會持續執行財政部「雙翅膀」政策，調整獲利結構，其中，企金和個金業務的比重，希望在未來三年內，從現在的1：0.8調整為1：1，以平衡獲利動能。
與時俱進 改革沒有終點
何英明時常提及，國際金融環境變化快速，土銀內部改革沒有終點，時時刻刻都必須。在內部會議時，也期待土銀同仁日益精進，「每個人每次即使做一樣的事都要重新思考，找到更好、更創新的想法，千萬不要墨守成規、一成不變」。
此外，土銀數十年如一日扶植羽球隊（隊史48年）、網球隊（隊史27年），每年挹注數千萬元預算培育國手，例如自家選手王齊麟就締造奧運羽球男雙二連霸的好成績。
土銀也為選手建立職涯發展制度，輔導退役球員接軌行員業務，何英明也希望未來能在擴充球員行舍等硬體設備配合之下，持續擴大球隊規模。
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