保險小百科／變額萬能壽險 兼具兩大功能

變額萬能壽險兼具壽險和投資功能的保險。變額萬能壽險屬於投資型保險的一種。壽險功能，就是在被保險人身故或完全失能時，會將身故或完全失能保險金給付給受益人，亦有投資功能。

其中，變額即是指保險金額會隨著投資帳戶中投資標的的價值有所變動，並非固定額度；而萬能則是代表繳費的時間和金額都可以靈活彈性，除此之外與變額壽險相同。換言之，保戶可以在原定繳費周期之外，額外彈性繳費，在資金運用上較為靈活。

目前市場上的投資型保單多為變額萬能壽險，特性為可隨保戶根據不同年齡、家庭責任的多寡來調整保額高低，因此相當適合有壽險保額需求、資金有限但想享有較多彈性繳費或收入不固定的小資族或三明治族群。