專家教你保／網路投保住宅火險 更便利

依據內政部消防署統計，2024年1至9月全國火災發生次數達1萬2,338次，並造成120人死亡及291人受傷，除了人員傷亡外，火災也導致大量房屋損毀。筆者深知住家火災對民眾生命及財產的重大影響，建議民眾可以從「事前預防」與「事後填補」兩大重點，來控管住宅火災風險。

首先是「事前預防」─有效降低火災風險。面對住宅火災議題，我們應該優先思考災害可能帶來的風險，並在事前進行預防。根據國泰產險的多年損害防阻及理賠經驗，以下是四個降低居家火災風險的重要建議。

控管住宅火災風險掌握兩重點 圖／經濟日報提供

一、重視電器安全：住家中大多數火災都是由電器設備引起的。建議定期檢查電線、插座是否磨損、老化，以確保用電安全，避免過載或短路等問題。

二、設置防火設備：安裝火災警報器和滅火器可在火災初期發出警示並進行滅火，減少損失。定期檢查這些設備功能是否正常，確保在緊急情況下能夠發揮作用。

三、注意火源管理：廚房是火災好發區，尤其是油炸或明火烹調時，應全程看管。使用定時器可有效避免忘記關火，防止意外發生。

四、規劃逃生路線：規劃並確認家中的逃生路線暢通，避免雜物擋住出口。若住家有鐵窗，應隨時確保逃生口的開關可以順利打開，一旦發生火災可快速撤離。

其次是「事後填補」─迅速重建受損家園。民眾可透過購買火災保險作為「事後填補」對策，幫助減緩災後帶來的經濟衝擊。投保火災保險時，應特別留意保障的完整性和持續性，以下是兩個關鍵注意事項。

一、規劃完整保障：一般型住宅火災保險以火災等基本保障為主。如果預算允許，建議選擇綜合型住宅火險，提供更全面的保障。例如國泰產險的「住家綜合保險-泰安心」涵蓋建築物、裝潢、動產及停放在住家附近的機車，保障範圍包括火災、地震、颱風洪水及水漬險等，並以重置成本計算理賠，不會扣除折舊。

住家常見的意外還包括火災蔓延至鄰居房屋的賠償責任，以及家人受傷等風險。「住家綜合保險-泰安心」提供財物損失、身體傷害及法律責任等多項保障，為家園提供全方位的防護。

二、每年持續續保：許多民眾在買房貸款時依照銀行要求投保住宅火險，但呼籲在貸款清償後，也應繼續每年續保，保障自己的財產。住宅火險保單有效期為一年，保險公司通常會在保單到期前透過業務員、簡訊或電子郵件提醒保戶續保，民眾應留意以避免保障中斷。

根據住宅地震保險基金統計，目前台灣超過六成的住家尚未投保火險。為了保障自己和家人的居住安全，建議民眾儘早為住家投保住宅火險。國泰產險近年來積極推動網路投保服務，無論是自住屋主、房東或房客，都可透過國泰產險官方網站，享有專屬的網路投保優惠保費。只需簡單操作，即可輕鬆選擇符合需求的保險方案，為居家生活增添保障。

住家火災所帶來的財產損失及賠償責任可能高達數十萬甚至數百萬元，對於民眾的生活會造成重大影響。提醒大家及早規劃事前預防措施和事後填補策略，並充分利用網路服務投保住宅火險，以全面保障家人的居家安全。（本文由國泰產險火災暨工程保險部協理林仁吉提供，記者陳美君整理）