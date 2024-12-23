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退休金算盤／社宅包租代管安養信託 免操心

經濟日報／ 記者夏淑賢
社宅包租代管安養信託，免操心。聯合報系資料照
社宅包租代管安養信託，免操心。聯合報系資料照

根據主計總處家庭收支調查結果顯示，2023年台灣自有住宅的比率已達84.5%，住宅自有率相當高，凸顯擁有居所的渴望，以及「有土斯有財」的價值觀，且家庭結構改變、關係疏離，也使得不少人「養兒防老」的觀念已將「養兒」置換為「養房」，認為買房等同養個「啞巴兒子」，未來收租或賣掉可以當老本。不過，要確認當包租公的麻煩有人處理，租金能夠穩當流入專款專入，這時可以利用結合社會住宅包租代管機制的「社會住宅包租代管安養信託」，一舉多得。

江先生是一位億元級以上的高資產大客戶，65歲退休後名下持有多筆不動產，因為每年因此須繳交多筆的稅費，再加上固定收取租金，金流收付管理對於退休的江先生來說也是一種負擔，江先生並希望運用他名下的不動產所產生的租金，能夠照顧他的老年生活之外，如果還有餘裕還可以成立公益信託，或是捐助其他公益團體。為了確保出租管理的瑣碎事務，以及稅費、租金收付的金流，以及資金運用上，都能有明確的機制可以省去他的心力，並確保未來年齡愈來愈大，租金收入等財產的安全性與支持老年生活，因此江先生找上兆豐銀行協助。

江先生的社會住宅包租代管安養信託概況 圖／經濟日報提供
江先生的社會住宅包租代管安養信託概況 圖／經濟日報提供

兆豐銀行信託處長侯君儀指出，兆豐銀行推出「社會住宅包租代管安養信託」創新業務，委託人也就是房東可約定由業者將社會住宅租金按月轉入安養信託，享有租金的完整保障，減少財產遭挪用並達到財產保全效果。房東於每月租金入帳時將收到兆豐銀行通知，可有效掌握租金繳納狀況。信託資金若尚無給付規劃，可辦理「預開型安養信託」並可委由受託人以具運用決定權方式進行財產管理，減輕房東資金整合與管理上的負擔。

兆豐銀目前逐步增加與各縣市社宅包租代管平台合作，有利於委託人將不動產透過社宅包租代管平台與安養信託結合，同步解決出租管理、租金金流與資金運用、收益專用等問題。

兆豐銀行即建議江先生將名下不動產參與「社會住宅包租代管計畫」，同時辦理「社會住宅包租代管安養信託」，約定將每月的租金收入轉入安養信託專戶，信託專戶並可約定給付不動產相關稅賦，例如房屋稅與地價稅，還可約定支付醫療費用、安養中心等費用，讓江先生省下許多心力，可以專注享受老後生活。

侯君儀並表示，租金收益匯入信託專戶後，還可透過信託進行整體財務規劃。在信託專戶下進行定存或依客戶投資屬性投資金融商品如基金、債券等，進行投資運用，來增加專戶財產收益。江先生想成立公益信託的想法，就可約定相關資金規劃部分可做公益使用，使安養信託兼具私益與公益的性質。

另外，江先生有多筆不動產，可以選擇一次全部或是逐步增加戶數連結至其信託專戶，因社宅包租代管安養信託具有可約定一戶至多戶的彈性，不論約定幾戶社宅租金均依契約按月存入安養信託專戶，使用極具彈性。

兆豐銀行 社會住宅 租金

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