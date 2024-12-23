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年終檢視保障 四點不漏

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

歲末年終除了要做健康檢查，保單也要記得做好健檢，壽險業者提醒民眾可利用「基本資料要正確」、「保障內容多了解」、「保障額度要足夠」及「保險缺口常補充」這四大保單檢視重點，來定期檢查保單的安心度、健康度和完整度。

若檢視後需規劃調整，以滿足現階段的人生保障需求，建議透過隨時可線上試算，凱基人壽與基富通合作的「保障型保險商品平台」專區，或選擇凱基人壽網路投保平台年金險或意外險方案，逐步打造生活與退休保障計畫。

凱基人壽內部資料分析，2024年前十月透過網路投保生活保障型商品以「E安心傷害保險」人氣最旺；年金保障型商品則以透過信用卡線上繳款且可彈性繳費的「凱基人壽e卡得利利率變動型年金保險（甲型）」最受歡迎。此外，若從平均投保金額來看，無論男性或女性，透過刷卡方式投保的金額都比起轉帳高出許多。

網路投保因具備多元保險商品、隨時可保，自主性高以及繳費方式靈活等特點，愈來愈受到民眾歡迎。民眾除了可挑選定期壽險、重大疾病健康險、小額終身保險、傷害保險等四大類生活保障型保險商品，轉移或分散人生可能面臨的風險外，也可依自身繳費習慣及綜合各項因素評估後，選擇可網路投保的利率變動型年金保險商品，每年可將部分年終獎金或副業收入購買利率變動型年金保險，穩健累積未來退休保障的基礎。

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