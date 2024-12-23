善用分紅保單 打造樂退生活

為協助上班族提早打造樂退人生，富邦人壽推出結合分紅、增額、還本三合一功能的台幣分紅保單「富邦人壽活利優退分紅終身保險」，一次滿足保障與退休後的穩定金流。

富邦人壽表示，退休所需的基本財務需求包含日常生活費、休閒娛樂費、醫療照護費及家人安養費等各類費用，在退休準備時應注意四大風險；一、長壽：隨著國人壽命延長，以現在的平均壽命做退休規劃，可能遇到退休金不足的情況；二、通貨膨脹：錢的價值會因物價上漲而縮水，不能以現在的消費金額來計算退休所需。

分紅保單投保建議 圖／經濟日報提供

三、投資：準備退休金的期間可能遇到市場波動、投資虧損等風險。四，不健康餘命：根據內政部及衛福部最新統計，2022年無法自由行動的不健康生存年數，男性4.2年，女性高達10.9年，再加上少子化趨勢使得子女撫養壓力大增，長照安養所需的費用支出同樣不可忽視。

富邦人壽專為退休需求量身打造「活利優退」，具五大特色：第一、台幣計價無匯兌風險。第二、兩種繳費期間3年／6年減輕繳費負擔。第三、三種生存保險金給付指定年齡（55／60／65歲），退休時間彈性選擇，活愈久領愈多，最長領到保險年齡屆滿99歲以前。第四、壽險保障長期累積使資產增值。第五、生命末期提前給付功能：在生命最後歷程降低財務風險、醫療費不足的健康風險、長期看護需求的照護風險，活得更尊嚴。

另外，保誠人壽2024年「三明治族大調查」結果顯示，「上有老、下有小」的三明治族對於未來的主要擔憂仍以健康及經濟為主，保誠人壽與渣打銀行獨家攜手推出「保誠人壽新美利29外幣終身壽險（113）（定期給付型）」，獨創的分紅綜合型保險，特別從健康保障及資產配置出發滿足三明治族的需求。

「保誠人壽新美利29外幣終身壽險（113）（定期給付型）」結合分紅保單的壽險保障和特定傷病保障，涵蓋如癌症（重度）、急性心肌梗塞（重度）、嚴重阿茲海默氏症、嚴重巴金森氏症等共29項特定傷病。被保險人於保險契約有效期間內，經醫師診斷確定首次罹患保單涵蓋的特定傷病，可獲得按照診斷確定當時之基本保險金額15%的「特定傷病保險金」，滿足三明治族在健康保障的需求，透過保險金支應醫藥費用或是選擇適合自己的醫療方式。