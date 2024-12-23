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櫃買中心 奪國家永續發展獎

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心由總經理陳麗卿（前排右一）出席領獎，國發會主委劉鏡清（前排右五）與所有榮獲入選獎之單位共同合照。櫃買中心／提供
櫃買中心由總經理陳麗卿（前排右一）出席領獎，國發會主委劉鏡清（前排右五）與所有榮獲入選獎之單位共同合照。櫃買中心／提供

行政院國家永續發展委員會為鼓勵全民參與永續發展推動工作，落實永續發展在地化及生活化目標，實現國家永續發展願景，自2004年起特舉辦國家永續發展獎，表揚推動永續發展績效卓越的單位。

國家永續發展獎透過初選、複選及決選三個階段，遴選出推動永續發展績效優良與表現卓越的學校、企業、民間團體及政府機關，2024年計有162個機關團體報名，46個單位獲獎，17個單位獲得入選獎。

櫃買中心（Taipei Exchange）首次報名參選即勇奪國家永續發展獎入選獎，成為證券期貨周邊單位中第一個榮獲該獎項的單位。櫃買中心不僅積極發揮核心職能，引領企業、證券商及投資人等市場參與者提升永續意識並採取永續行動，亦持續扶植綠色產業並精進永續發展債券市場，以引導資金挹注永續發展及轉型。

同時，櫃買中心戮力推動數位化以提升監理與服務效能，也將永續行動融入日常營運中，以減少資源之耗用。此外，櫃買中心透過公益行動實踐聯合國永續發展目標（SDGs），從各層面為永續發展提供助力。

櫃買中心總經理陳麗卿出席2024年度國家永續發展獎頒獎典禮時表示，櫃買中心以「實踐永續金融，與客戶、市場及環境共好」為願景，攜手證券市場的全體參與者一同邁向永續，未來仍將透過創新與合作，持續發揮影響力，深耕資本市場，以務實的態度精進永續制度、發展永續商品，同時透過數位化與自動化提升市場監理與服務效能，透過資本市場為台灣注入更多永續發展的動能，並藉由永續與數位雙軸轉型，加速實現2050年淨零的願景。

櫃買中心 願景

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