港都限定 全支付推出「經濟魷戲」高雄大撒幣

全聯及全支付攜手跨國影音串流平台Netflix超人氣原創韓劇「經濟魷戲」第2季，打造年底最強檔期「全聯經濟魷戲」！並以全支付為核心，北高串聯為影集創造最大話題， Netflix攜手高雄市政府將「魷魚遊戲」第2季角色搬進高雄市，正式啟動「1.2.3.高雄人」活動。

全聯表示，此次活動現場將出現「巨型英熙娃娃」、真人粉紅守衛等經典視覺元素、主題無人機燈光秀外，也特別打造全支付專屬魷戲裝置區，民眾只要使用全支付APP掃描，即可參與互動遊戲賺取魷點。

全聯指出，本次「魷魚遊戲」第2季強勢回歸，不是占領首爾，而是占領整座高雄港，活動精彩豐富，邀請一同共襄盛舉，為響應「1.2.3.高雄人」活動，持續帶動南台灣話題討論，全支付將於即日起至2025年1月5日推出「高雄撒幣活動」，活動期間民眾須事先於全支付APP上登錄或使用全支付於高雄地區合作店家擺放的跳卡掃描QR Code登錄活動後，消費不限金額即可享筆筆15%回饋，單筆最高回饋50全點，每帳號累計最高可獲100全點。