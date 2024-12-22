凱基證券募集逾千份愛心禮物 陪伴偏鄉學童歡度耶誕

凱基證券捐助之凱基慈善基金會長期關懷弱勢，連續九年於耶誕節前募集愛心禮物送予偏鄉學童，今年募得逾一千份更創下新高紀錄，來自凱基金控（2883）及集團各子公司同仁共襄盛舉的愛心禮物，已陸續送至南投、嘉義、屏東與台東等地23所偏鄉學校；此外，凱基慈善基金會執行長曾錦隆與志工同仁更以實際行動傳遞愛的力量，將於耶誕夜及耶誕節當天前往台東、嘉義等三所偏鄉國小，舉辦耶誕共餐並將愛心禮物送到孩童手中，一起歡度溫暖的歲末。

凱基慈善基金會董事長蔣友松今年率先提供100份禮物，邀請同仁化身耶誕老人，為偏鄉學童挑選包括文具、益智玩具、運動用品、襪子與圍巾等禮物，再由凱基金控集團志工同仁們共同發揮「ONE KGI」精神，一起將禮物整理與包裝後，把愛送至偏鄉各個角落；今年首次參與這項活動的同仁表示，每份禮物都是一份愛心與祝福，光是看著滿滿的愛心禮物，就能感受到孩子們收到禮物的喜悅，自己也跟著幸福起來。

凱基同仁送出愛心禮物後，也獲得許多來自偏鄉的溫暖回饋，例如一名隔代教養的孩童，因為家庭因素總是感到孤單，獲得凱基愛心禮物小夜燈後，從此溫暖微光陪伴安心入眠，讓學校老師特地致電感謝基金會；還有一位打零工的單親媽媽無力負擔孩子喜歡的卡通午安枕，今年收到愛心禮物時正巧獲得，開心直呼凱基同仁的愛心，帶給了他們一個幸福又幸運的耶誕節。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，凱基慈善基金會長期以具體行動提供學童急難救助學金、弱勢學童營養早餐與補助偏鄉英語課程等，為了讓孩童健康成長學習，今年更持續延伸補助獎學金至國中弱勢學生，讓學子不需受家庭經濟因素而影響就學；同時也協助位處資源不利地區之雙重弱勢學生補充營養及英文學習，開拓偏鄉學童視野，成長與學習雙軌並進。凱基慈善基金會將持續以各面向回饋社會，幫助弱勢家庭度過艱難的時刻，期勉學童更有勇氣與自信為自己創造更多元的發展機會，迎向光明前途。