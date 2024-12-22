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國銀富豪財管 第一銀連兩月稱霸、關鍵原因曝

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

國銀富豪戶財管業務，第一銀行連兩個月稱霸。據金管會2024年11月底以管理資產規模（AUM）排名，第一銀行AUM是2,270億元居冠，中信銀2,140億元次之，雙方差距130億元，較上月僅差距57億元，雙方距離再拉大。

第一銀是2021年9月開辦，與中信銀2020年底開辦，足足晚了9個月，終在近三年半後的今天，戰勝「財管王」盛名的中國信託商銀，這也是首見公股行庫在財富管理業務上，壓過民營銀行一頭。

若以成長率來看，第一銀行今年前11月資產管理規模大增57%居前四大之首，合庫增加39.6%、兆豐銀成長26.6%，中信銀僅22.5%，顯示公股行庫步步進逼中信銀。

為何第一銀行能連兩個月稱霸？銀行圈認為，一銀擁有龐大中小企業客群，加上總行全力支持，財管顧問團隊協助分行，從上到下結合全行資源，以「舊戶深耕不能掉、再開發新戶」的質量並重策略，一步一腳印終稱霸。

據統計，11月底第一銀行AUM 達2,270億元，月增105億元居首，中信銀2,140億元居老二，月增32億元，老三兆豐銀2,084億元，月增35億元，老四合庫2,083億元也緊追兆豐，兩者差距僅1億元。

前四大AUM達8,577億元，占了12家承辦銀行AUM 1兆3,214億元的62%。

金管會2025年7月「高雄資產專區」將問世，市場認為短期有機會再推動一波AUM成長，惟仍將以既有台灣境內資金為主，想吸引境外資金回流恐難。

中信銀 第一銀行

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