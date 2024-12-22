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銀行拚綠色金融 今年可持續發展債發行9檔達91億元

中央社／ 台北22日電

永續債券市場成台灣企業邁向永續淨零的重要籌資管道之一，根據櫃買中心統計，今年可持續發展債券共9檔，合計新台幣91億元，發行人皆為銀行，顯示金融機構對綠色及社會議題的重視。

永續發展債券可分為4大類，包括綠色債券、國內可持續發展債券、社會責任債券、國內可持續發展連結債券。根據櫃買中心最新統計，永續發展債券今年整體共發行52檔、金額為1480.35億元。

其中，可持續發展債券，是指債券所募集資金全部同時用於綠色及社會效益投資計畫。根據「綠色證券資訊平台」揭露資訊，今年共發出9檔，合計金額為91億元，發行人皆為銀行。

櫃買中心指出，因可持續發展債券中的涵蓋的社會效益投資計畫，金融機構較容易透過放款的方式達成，一般企業發債用途要達到大眾交通與通訊、都市更新、社會住宅、普惠金融等難度較高。

玉山銀今年發行可持續發展債券共3檔，是數量最多的銀行，其中1檔兼具再生能源、生物多樣性與農林保育的永續發展債券更是創國內領先。

玉山銀指出，自2017年發行國內首批綠色債券起，年年發行永續發展債券，總發行金額已逾262億元，為國內永續發展債券發行規模最大、檔數最多的金融業者。

聯合國氣候峰會COP29 11月下旬在亞塞拜然舉行，國泰金總經理李長庚先前指出，近年來在COP議題探討上，均可見金融蹤影，今年COP29最受矚目的議題是氣候金融，也被稱為「金融COP」。

台灣在2050淨零排放目標，與順應國際市場永續金融的發展趨勢下，金融機構的投融資在淨零路上扮演重要角色。其中，永續發展債券在2024年創下許多首例，包含永續發展政府債券、永續發展轉（交）換公司債等，都是透過金融工具落實ESG目標。

債券 櫃買中心 玉山銀

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